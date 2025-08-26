Μπαϊρού: Η Γαλλία ανάμεσα στην κυβέρνησή μου και το «χάος»

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, προειδοποίησε τους πολίτες ότι η πτώση της κυβέρνησής του θα βυθίσει τη χώρα σε πολιτικό χάος και οικονομική καταστροφή.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, τη Δευτέρα, για τη διεξαγωγή ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, υποστήριξε πως οι Γάλλοι έχουν «13 ημέρες για να αποφασίσουν αν θα σταθούν με την πλευρά του χάους ή με την πλευρά της συνείδησης και της ευθύνης». «Δεν θα αποποιηθούμε των ευθυνών μας» σημείωσε μιλώντας σε εκδήλωση της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CFDT.

Η κίνηση του Μπαϊρού έρχεται σε μια στιγμή που προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να στηρίξουν το ιδιαίτερα αντιδημοφιλές πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της χώρας. Επιλέγοντας να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πανεθνική απεργία και δύο εβδομάδες πριν από την επιστροφή της Βουλής, ποντάρει ότι θα υπάρξει τουλάχιστον συμφωνία γύρω από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η δεινή δημοσιονομική κατάσταση.

Ωστόσο, την ανατροπή της κυβέρνησης έχουν ήδη δεσμευθεί να στηρίξουν η Αριστερά, οι Σοσιαλιστές αλλά και η ακροδεξιά, με τη Μαρίν Λεπέν να τάσσεται ανοιχτά υπέρ.

Ενδεικτικό του κλίματος αβεβαιότητας είναι και η αντίδραση των αγορών: ο δείκτης CAC40 κατέγραψε πτώση άνω του 1,5%, ενώ μεγάλες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές τραπεζών όπως η Société Générale και η Crédit Agricole.

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις από τους θεσμούς εντείνονται. Οίκοι αξιολόγησης και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η Γαλλία πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες της για να μην βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση χρέους αντίστοιχη με εκείνη της Ελλάδας. Την Τρίτη, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου ξεπέρασε το 3,5% — υψηλότερα ακόμη και από το ελληνικό — ενώ το 30ετές ανέβηκε στο 4,4%, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2009.

Το σχέδιο προϋπολογισμού του Μπαϊρού για το 2026 προβλέπει εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων, με στόχο να καθησυχαστούν οι δανειστές και να μειωθεί το έλλειμμα από το 5,8% του ΑΕΠ φέτος στο 4,6% το 2026 και στο 3% έως το 2029, όπως ορίζουν οι κανόνες της Ε.Ε.

Μπαράζ «όχι»

Για να επιβιώσει, ο Γάλλος πρωθυπουργός χρειάζεται την ψήφο των Σοσιαλιστών (PS), κι όχι απλώς την αποχή τους, προοπτική που ο αρχηγός του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, απέκλεισε σε συνέντευξή του στη Le Monde. «Είναι προφανώς αδιανόητο να ψηφίσουν οι Σοσιαλιστές υπέρ του πρωθυπουργού» δήλωσε χαρακτηριστικά, με το κεντροαριστερό κόμμα να πνέει μένεα κατά του Μπαϊρού μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, τον Ιούνιο.

Οι σοσιαλιστές «θα ψηφίσουν κατά», επιβεβαιώνει και ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του PS: «Μη τήρηση δεσμεύσεων, προκλητικές προτάσεις, άρνηση συμβιβασμού… Αφού δημιούργησε τις συνθήκες για την έλλειψη εμπιστοσύνης, ο Φρανουά Μπαϊρού ζητά “ψήφο εμπιστοσύνης”». Οι σοσιαλιστές [βουλευτές] θα ψηφίσουν κατά», διεμήνυσε μέσω X.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του «δεν θα ψηφίσει υπέρ» της κυβέρνησης, προεξοφλώντας και το τέλος της. «Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του. Η Εθνική Συσπείρωση δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση της οποίας οι επιλογές προκαλούν δυστυχία στον γαλλικό λαό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Προφανώς θα ψηφίσουμε κατά της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού» διεμήνυσε η ηγέτις της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Φρανσουά Μπαϊρού προφανώς δεν έχει καταλάβει ότι οι Γάλλοι έχουν πλήρη επίγνωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα μας μετά από οκτώ χρόνια Μακρονισμού».

Και η αρχηγός των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε ότι η ανακοίνωση του Μπαϊρού ήταν «στην πραγματικότητα παραίτηση». «Οι Οικολόγοι δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πρωθυπουργό, ο οποίος επιδιώκει ένα σχέδιο που είναι ανεύθυνο τόσο από κοινωνική όσο και από περιβαλλοντική άποψη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα ψηφίσουμε κατά».

«Με την ψήφο μας θα εκφράσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνης μας», σημείωσε και ο συνεπικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Το κόμμα του Ραφαέλ Γκλικσμάν, Place publique, δεν θα δώσει «α priori την εμπιστοσύνη του» στον Φρανσουά Μπαϊρού στις 8 Σεπτεμβρίου, εκτιμώντας πως ο πρωθυπουργός αποφάσισε να «περάσει με τη βία» την εξοικονόμηση 44 δισ. ευρώ. «Οπως και με τη διάλυση που επιθυμεί [το 2024] ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η βιασύνη των προθεσμιών θα οδηγήσει σε δημοκρατικό αδιέξοδο» σημειώνεται σε ανακοίνωση του Place publique – το οποίο διαθέτει μόνο έναν βουλευτή στη Βουλή.