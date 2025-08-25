Γαλλία: Καταρρέει η κυβέρνηση Μπαϊρού- Χάνει και τους Σοσιαλιστές πριν την ψήφο εμπιστοσύνης

Αντίστροφα φαίνεται να μετράει ο χρόνος για την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία. Ακολουθώντας τα άλλα κόμματα της Αριστεράς και την Ακροδεξιά, και οι Σοσιαλιστές προτίθενται να μη δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης.

Μπούμερανγκ φαίνεται να γυρίζει στον Φρανσουά Μπαϊρού η κίνησή του να ανακοινώσει πως θα ζητήσει στις 8 Σεπτεμβρίου ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό του 2026.

Μετά την «Ανυπότακτη Γαλλία», το Κομμουνιστικό Κόμμα, την Εθνική Συσπείρωση της Λε Πεν και τους Οικολόγους, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, χαρακτήρισε «αδιανόητο» πως θα μπορούσαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και στο σχέδιο προϋπολογισμού που περιέχει μία σειρά από περικοπές.

«Είναι αδιανόητο οι Σοσιαλιστές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Φρανσουά Μπαϊρού», είπε ο Ολιβιέ Φορ στη Le Monde, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του ο πρωθυπουργός «επέλεξε να φύγει». Την ίδια θέση επανέλαβε μιλώντας στην τηλεόραση του TF1.

«Όχι» και από τους Οικολόγους

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού πιστεύει ότι μπορεί να φύγει ως ένας παρεξηγημένος ήρωας. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης (την οποία δεν ζήτησε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του) αποτελεί ουσιαστικά παραίτηση», έγραψε στο X (πρώην Twitter) η επικεφαλής των Γάλλων Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ.

Οι Οικολόγοι «δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πρωθυπουργό, που εκτελεί ένα έργο που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανεύθυνο. Θα καταψηφίσουμε», πρόσθεσε.

«Κλειδί» οι Σοσιαλιστές

Υπενθυμίζεται πως η παραμονή στην εξουσία της κυβέρνησης Μπαϊρού, που έχει τη στήριξη του Προέδρου Μακρόν, εξαρτάται άμεσα από τη στάση των Σοσιαλιστών, οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν έχουν διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη Αριστερά σε διάφορα ζητήματα.

Στην ηλεκτρονική της έκδοση, η εφημερίδα «Le Monde» δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δουν τα πιθανά σενάρια, ανάλογα με το ποια κόμματα θα καταψηφίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού.

Στο σενάριο που οι Σοσιαλιστές επέλεγαν να στηρίξουν την κυβέρνηση, ενδεχομένως διαπραγματευόμενοι ορισμένα από τα δύσκολα μέτρα του προϋπολογισμού, τότε η κυβέρνηση ίσως αντέξει. Με τις αρνητικές ψήφους του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Ανυπότακτης Γαλλίας, των Οικολόγων και της Εθνικής Συσπείρωσης, συγκεντρώνονται 249 έδρες, δηλαδή λιγότερες από τις μισές των συνολικά 577 της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Εάν όμως οι Σοσιαλιστές κάνουν πράξη τη δήλωση του Φορ και ακολουθήσουν τη ριζοσπαστική Αριστερά και την Ακροδεξιά στην καταψήφιση της κυβέρνησης, τότε θα συγκεντρωθούν 315 έδρες, η κυβέρνηση θα πέσει και η Γαλλία θα οδηγηθεί σε νέα πολιτική κρίση.