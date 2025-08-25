Κόρη της Ζιζέλ Πελικό: «Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ- Η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο»- Η ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του τέρατος της Αβινιόν

Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκάλυψε ότι δεν μιλάει πλέον στη μητέρα της μετά από ένα σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια της δίκης του «τέρατος της Αβινιόν».

Η Καρολίν Νταριάν παρέμεινε στήριγμα για τη μητέρα της κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για βιασμό και ομαδικούς βιασμούς της συζύγου του.

Ωστόσο, αν και δεν το παραδέχτηκε ποτέ στο δικαστήριο, η 46χρονη Καρολίν πίστευε ότι και η ίδια είχε υποστεί κακοποίηση από τον πατέρα της - κάτι που, όπως ισχυρίζεται, η μητέρα της δεν «πίστεψε» ποτέ πλήρως.

Η Νταριάν αποκάλυψε τώρα ότι δεν μιλάει με τη μητέρα της, μετά από μια σειρά ενεργειών της 72χρονης που την έκαναν να νιώσει ότι «εγκαταλείφθηκε» κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η ίδια είπε επίσης ότι έπρεπε να μιλήσει με τον 11χρονο γιο της για να του εξηγήσει ότι δεν θα βλέπει πλέον τη γιαγιά του.

«Σταμάτα να παίζεις θέατρο»

Μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph, αποκάλυψε ότι σε αρκετές στιγμές, η Ζιζέλ της είχε πει να «σταματήσει να παίζει θέατρο» στην αυλή του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης, αφού φώναξε: «Θα πεθάνεις σαν σκυλί στη φυλακή!», όταν ανακοινώθηκε η ποινή του Ντομινίκ.

Ισχυρίζεται ότι παρά το γεγονός ότι στάθηκε στο πλευρό της μητέρας της κατά τη διάρκεια της δίκη, η Ζιζέλ δεν ήθελε να «πιστέψει ή να ακούσει» τους ισχυρισμούς της ότι ο Ντομινίκ είχε βιάσει και αυτήν.

«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ - Η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον Ντομινίκ, η αστυνομία βρήκε περίπου 20.000 εικόνες και βίντεο της Ζιζέλ να κακοποιείται σε αρχεία στον υπολογιστή του, καθώς και φωτογραφίες της Ντάριαν γυμνή και με εσώρουχα που δεν της ανήκαν σε ένα διαγραμμένο αρχείο με το όνομα «Η κόρη μου γυμνή».

Μέσα σε αυτό το αρχείο υπήρχαν δύο εικόνες της Καρολίν, τότε 30 ετών, να κοιμάται με μπεζ εσώρουχα. Όταν της τα έδειξε η αστυνομία, η Νταριάν ισχυρίστηκε ότι δεν κοιμόταν σε αυτή τη στάση, ότι δεν είχε δει ποτέ το συγκεκριμένο εσώρουχο και ότι δεν θα πήγαινε ποτέ στο κρεβάτι ντυμένη έτσι. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν πεπεισμένη ότι και η ίδια είχε πιθανότατα βιαστεί και κακοποιηθεί από τον Ντομινίκ.

Αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ζιζέλ γνώριζε για τις δραστηριότητες του συζύγου της, όπως γράφει η Νταριάν στο βιβλίο της, η μητέρα της δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιήσει την ίδια του την κόρη, διαβεβαιώνοντάς την: «Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο», σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με την Ντάριαν, τόσο η ίδια όσο και τα αδέρφια της -Φλοριάν και Ντέιβιντ- ικέτεψαν τον Ντομινίκ να πει την αλήθεια για τις φωτογραφίες, αλλά αυτός αρνήθηκε συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η Ντάριαν ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της ήταν η μόνη που μπορούσε να πείσει τον πατέρα της να ομολογήσει τα εγκλήματα που είχε διαπράξει εναντίον της, αλλά εκείνη επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή. «Και αυτό δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, ποτέ», δήλωσε στην εφημερίδα.

Μετά τη δίκη, η Ντάριαν δήλωσε ότι αισθάνεται σαν «ξεχασμένο θύμα», καθώς η μητέρα της βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και έγινε παγκόσμιο είδωλο.

«Η Ζιζέλ σίγουρα βιάστηκε. Φυσικά, της χορηγήθηκαν φάρμακα για να την υποτάξουν. Η μόνη διαφορά μεταξύ της Ζιζέλ και εμένα είναι ότι για εκείνη υπάρχουν αποδείξεις. Για μένα, είναι μια απόλυτη τραγωδία», είπε στο δικαστήριο.

Ωστόσο, επιμένει ότι παρά τη διεθνή αναγνώριση της Ζιζέλ, «η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο - όχι για μένα».

Μιλώντας για την οδύνη της, η Νταριάν επιτέθηκε στη μητέρα της, λέγοντας ότι ενώ η Ζιζέλ είχε επιλέξει τον Ντομινίκ ως σύζυγο, εκείνη δεν είχε κανένα λόγο για το ποιος θα ήταν ο πατέρας της - και αυτό έκανε τον πόνο της «διπλό».

Και μετά την υποτιθέμενη έλλειψη υποστήριξης κατά τη διάρκεια της δίκης, η Ντάριαν ισχυρίστηκε ότι αν συναντούσε τη μητέρα της σήμερα στο σούπερ μάρκετ, θα της έλεγε μόνο ένα σύντομο «γεια» και «αντίο».

Η Καρολίν ανέφερε πως η μητέρα της έχει κάνει τις επιλογές της και τώρα ζει ευτυχισμένη με τον νέο σύντροφό της, έναν πρώην αεροσυνοδό της Air France γνωστό μόνο ως Ζαν Λουπ, αλλά δεν εκπλήρωσε το καθήκον της ως μητέρα.

Το χρονικό

Ο Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε, βίαζε και οργάνωνε ομαδικούς βιασμούς της τότε συζύγου του, Ζιζέλ, με άγνωστους άνδρες. Πυροσβέστες, στρατιώτες, οδηγοί, ένας DJ και ένας δημοσιογράφος ήταν μεταξύ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό της Ζιζέλ.

Ο Πελικό συνομιλούσε με άνδρες στο διαδίκτυο σε ιστότοπο που μετά την υπόθεση έκλεισε και τους προσκαλούσε στο σπίτι της οικογένειας για να βιάζουν τη Ζιζέλ που νάρκωνε με υπνωτικά και ηρεμιστικά.

Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση. Ταυτόχρονα, 47 άτομα κρίθηκαν ένοχα για βιασμό, δύο για απόπειρα βιασμού και δύο για σεξουαλική επίθεση.