Tom Greenwood: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νίκαιας- Ξεκινά η αποσωλήνωση του δισεκατομμυριούχου

Ο μεγιστάνας CEO της εταιρείας Volt παραμένει στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, μετά από το τροχαίο με τη «γουρούνα» που οδηγούσε στη Μύκονο.

Ο δισεκατομμυριούχος CEO της Volt, Tom Greenwood εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση, αλλά όχι ακόμη εκτός κινδύνου, έπειτα από το τροχαίο της 20ης Αυγούστου, στη Μύκονο, όταν και τραυματίστηκε σοβαρά και ταυτόχρονα υπέστη έμφραγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr, o Tom Greenwood διανύει την 5η μέρα της νοσηλείας του στη ΜΕΘ και δεν έχει παρουσιάσει καμία επιπλοκή, όμως, δεν έχει διαφύγει εντελώς τον κίνδυνο.

Ωστόσο, οι γιατροί θα προσπαθήσουν ξεκινήσουν τη διαδικασία αφύπνισης και αποσωλήνωσης από τον αναπνευστήρα, η οποία μπορεί να διαρκέσει ακόμη και πολλές μέρες.

Οι γιατροί και το προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, κυριολεκτικά κάνουν τα αδύνατα – δυνατά για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η διακομιδή με το νέο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Εθνικό Σύστημα Υγείας επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά, καθώς η ακριβή ιδιωτική του ασφάλιση του μεγιστάνα έστειλε ελικόπτερο, ωστόσο οι γιατροί της εταιρείας αρνήθηκαν να τον παραλάβουν, καθώς ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά ασταθής και κινδύνευε ακόμη και να χάσει τη ζωή του

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανέλαβαν και πραγματοποίησαν με επιτυχία τη διακομιδή. Παρέλαβαν τον ασθενή από το Κέντρο Υγείας Μυκόνου και τον μετέφεραν με ασφάλεια στην Αθήνα και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, με ένα από τα αεροσκάφη τύπου Beechcraft King Air, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στον στόλο των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος που δίνει τη δυνατότητα διακομιδής σε έως δύο βαρέως πάσχοντες, ή νεογνά σε θερμοκοιτίδα, με εξοπλισμό αντίστοιχο κινητής μονάδας εντατικής θεραπείας. Διαθέτει σύγχρονα όργανα και δυνατότητα πτήσεων μεγάλων αποστάσεων για επαναπατρισμούς και διακομιδές ασθενών προς μεταμόσχευση.