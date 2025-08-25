Βόλος: Ο γυναικοκτόνος της 36χρονης Μαριόλα δηλώνει μετανιωμένος- Από το «καλά της έκανα» στις προσπάθειες δικαιολογίας

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του
Ανεκδιήγητος και προκλητικός εμφανίζεται ο γυναικοκτόνος του Βόλου, που την προηγούμενη Παρασκευή σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του. Από τότε, προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του.
Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση του 40χρονου, εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα (25/8) στα Δικαστήρια Βόλου και παρέλαβε τη δικογραφία, καθώς αύριο (26/8) ο κατηγορούμενος θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.
Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Νουλέζας μετέφερε όσα ισχυρίστηκε ο εντολέας του κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το βράδυ της Κυριακής στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου παραμένει κρατούμενος.
Μετά το «καλά της έκανα», δηλώνει μετανιωμένος
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 40χρονος υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε στο έγκλημα μετά από αποκαλύψεις της συζύγου του που -σύμφωνα με τον ίδιο- τον έκαναν να αισθανθεί προσβεβλημένος. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, αλλά να την εκφοβίσει και πως βρέθηκε σε κατάσταση σοκ και πανικού όταν έμαθε ότι τον απατούσε. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η 36χρονη παραδέχθηκε παράλληλη σχέση με άλλον άνδρα και του αποκάλυψε ότι το παιδί που κυοφορούσε πριν δυο μήνες ήταν του νέου της συντρόφου.
Ο κ. Νουλέζας μετέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος εκφράζει μεταμέλεια, ζητά συγγνώμη από τα παιδιά του και ανησυχεί για το μέλλον τους. Όπως είπε, ο 40χρονος ισχυρίζεται πως μετά την πράξη του περιπλανιόταν στη γειτονιά, αναζητώντας τρόπο να μάθει αν η γυναίκα του ήταν ζωντανή και να μιλήσει στα παιδιά του. Τέλος, σχετικά με τη φράση «καλά της έκανα» που φέρεται να είπε την ώρα της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος την ανακαλεί, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος.
«Δεν περνούσε ζωή - κόλαση η γυναίκα»
Ο δικηγόρος του συζυγοκτόνου μίλησε νωρίτερα σήμερα (25/8) το πρωί στην εκπομπή «10 παντού» στην τηλεόραση του OPEN: «Η εικόνα του ανθρώπου που συνάντησα χτες στα κρατητήρια είναι εντελώς διαφορετική (σ.σ. από αυτά που είπε στους αστυνομικούς), είναι μετανιωμένος και έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει πράξει και λέει πως θόλωσε».
«Είχαν μια συμβίωση 20 και πλέον χρόνων. Φιλοτεχνείται μια εικόνα εντελώς εσφαλμένη γι' αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εργαζόταν σκληρά για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του. (…)», είπε και απαντώντας σε ερώτηση για το παρελθόν του δράστη, ότι έχει κατηγορηθεί δηλαδή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σημείωσε: «Έχω να ζητήσω τη δικογραφία, δεν έχω την ιατροδικαστική και άλλα κρίσιμα έγγραφα για να ενημερωθώ πλήρως».
«Υπήρξε έντονη λογομαχία, του ανακοίνωσε ότι επικοινωνεί με άλλον άνδρα και ότι θα του δείχνει βίντεο και φωτογραφίες. Εξοργίστηκε και του είπε πως το παιδί που έχασε όταν το κυοφορούσε για περίπου δύο μήνες δεν ήταν δικό του. Αυτό συντέλεσε να υπάρξει μια έκρηξη συσσωρευμένου θυμού των τελευταίων μηνών. Εσφαλμένα αντέδρασε έτσι, προκειμένου να την τρομάξει γιατί την προσέβαλε και τον μείωνε βάναυσα, την κατεδίωξε και δεν θυμάται πόσες φορές τη χτύπησε, δεν συνειδητοποίησε ότι της αφαίρεσε τη ζωή. Και μου είπε πως δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα και δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση», συνέχισε ο δικηγόρος του συζυγοκτόνου και επιχείρησε να διαψεύσει τα όσα είπε η 18χρονη κόρη του ζευγαριού, ότι η 36χρονη βίωνε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του:
«Δεν είναι αληθές πως η γυναίκα του πέρναγε ζωή - κόλαση. Παρείχε τα πάντα στην οικογένειά του. Αναλαμβάνει την ευθύνη του και θα πει ολόκληρη την αλήθεια κατά την απολογία του».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr