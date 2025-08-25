Βόλος: Ο γυναικοκτόνος της 36χρονης Μαριόλα δηλώνει μετανιωμένος- Από το «καλά της έκανα» στις προσπάθειες δικαιολογίας

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του

Ανεκδιήγητος και προκλητικός εμφανίζεται ο γυναικοκτόνος του Βόλου, που την προηγούμενη Παρασκευή σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του. Από τότε, προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του. Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση του 40χρονου, εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα (25/8) στα Δικαστήρια Βόλου και παρέλαβε τη δικογραφία, καθώς αύριο (26/8) ο κατηγορούμενος θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Νουλέζας μετέφερε όσα ισχυρίστηκε ο εντολέας του κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το βράδυ της Κυριακής στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου παραμένει κρατούμενος. Μετά το «καλά της έκανα», δηλώνει μετανιωμένος

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 40χρονος υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε στο έγκλημα μετά από αποκαλύψεις της συζύγου του που -σύμφωνα με τον ίδιο- τον έκαναν να αισθανθεί προσβεβλημένος. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, αλλά να την εκφοβίσει και πως βρέθηκε σε κατάσταση σοκ και πανικού όταν έμαθε ότι τον απατούσε. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η 36χρονη παραδέχθηκε παράλληλη σχέση με άλλον άνδρα και του αποκάλυψε ότι το παιδί που κυοφορούσε πριν δυο μήνες ήταν του νέου της συντρόφου. Ο κ. Νουλέζας μετέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος εκφράζει μεταμέλεια, ζητά συγγνώμη από τα παιδιά του και ανησυχεί για το μέλλον τους. Όπως είπε, ο 40χρονος ισχυρίζεται πως μετά την πράξη του περιπλανιόταν στη γειτονιά, αναζητώντας τρόπο να μάθει αν η γυναίκα του ήταν ζωντανή και να μιλήσει στα παιδιά του. Τέλος, σχετικά με τη φράση «καλά της έκανα» που φέρεται να είπε την ώρα της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος την ανακαλεί, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος. «Δεν περνούσε ζωή - κόλαση η γυναίκα»