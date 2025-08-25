Νετανιάχου για το χτύπημα στο νοσοκομείο: «Λυπόμαστε βαθιά, ήταν τραγικό ατύχημα»

Η ανάρτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Το Ισραήλ «λυπάται βαθιά» για τις επιθέσεις του IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Η δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε μόνο στα αγγλικά, αναφέρει ότι «το Ισραήλ εκφράζει βαθιά λύπη για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα».
Όπως προσθέτει «ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας».
Παράλληλα, αυξάνεται η διεθνής καταδίκη για την επίθεση, η οποία σκότωσε 20 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη» ενώ και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι πρόκειται για «απαράδεκτο πλήγμα».
ΠΗΓΗ: protothema.gr
Σκύδρα: 75χρονος σκότωσε 72χρονο- Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με αυτοκίνητο
Καιρός: Μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα ορεινά
Μουρτζούκου: Ψυχρή και αδυνατισμένη περνά τις ημέρες της στη φυλακή- «Θα υποδείξει άτομο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr