Νετανιάχου για το χτύπημα στο νοσοκομείο: «Λυπόμαστε βαθιά, ήταν τραγικό ατύχημα»

Το Ισραήλ «λυπάται βαθιά» για τις επιθέσεις του IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε μόνο στα αγγλικά, αναφέρει ότι «το Ισραήλ εκφράζει βαθιά λύπη για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα».