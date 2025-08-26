Παλαιό Φάληρο: Άγρια επίθεση σε διανομέα- Τον χτύπησαν με σφυρί και τραπέζι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε διανομέας φαγητού στο Παλαιό Φάληρο. Οι δύο δράστες επιτέθηκαν στον διανομέα την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, χτυπώντας τον με σφυρί, τραπέζι και αρπάζοντάς του τα χρήματα που είχε.

Ο διανομέας έχει σημάδια στα πλευρά από τα χτυπήματα με σφυρί. «Στο κεφάλι είναι το πρώτο χτύπημα που μου ήρθε από αριστερά, από ξύλινο τραπεζάκι που με περίμενε μόλις μπήκα μέσα. Τα χέρια, τα πόδια, τα γόνατα, είναι όλα που αμυνόμουν στη λύσσα», είπε ο διανομέας στο STAR. «Ζω από τύχη. Έτρεχαν τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα ήταν να αμυνθώ, να βρω μια διέξοδο», ανέφερε.

Ο άνδρας που παρήγγειλε έπεισε τον διανομέα να μπει στο εσωτερικό του διαμερίσματος και περιέγραψε την επίθεση: «προσποιήθηκε ο ένας ότι του έπεσαν τα χρήματα κάτω και δεν μπορεί να σκύψει γιατί έχει χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι στο κεφάλι. Ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα το τραπέζι επάνω μου. Αμυνόμουν με τα χέρια και τα πόδια όσο μπορούσα για να προστατευτώ. Και ο άλλος ερχόταν από τη δεξιά μεριά με σφυρί και με χτυπούσε».