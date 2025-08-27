Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ο μετεωρολόγος του Open σημειώνει ότι τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ το απόγευμα προβλέπονται μπόρες σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο και το Καρπάθιο θα αγγίζουν θυελλώδη επίπεδα, ενώ στην Κρήτη, οι καταβάτες άνεμοι θα κάνουν το κλίμα πιο ζεστό και ξηρό, κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού.

Στην τελευταία του πρόγνωση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως θερμοκρασιακά θα παραμείνουμε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Σημειώνει πως μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας.

Μόνη εξαίρεση κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που όμως δεν αναμένεται να επηρεάσουν το γενικότερο κλίμα.

Με τα μελτέμια να συνεχίζονται στο Αιγαίου και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο παραμένοντας ωστόσο σε φυσιολογικά επίπεδα θα κυλήσει το καιρός μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Τετάρτη 27/08<br><br>? Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:<br><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αττική</a><br>περιοχές <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Βοιωτία</a> & <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Εύβοια</a><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ρέθυμνο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ηράκλειο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B8%CE%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Λασίθι</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Λέσβο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A7%CE%AF%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Χίο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ψαρά</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ικαρία</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κάρπαθο</a> & <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κάσο</a><br><br>? Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας… <a href="https://t.co/Qkc1UbkEeh">pic.twitter.com/Qkc1UbkEeh</a></p>— Civil Protection GR (@CivPro_GR) <a href="https://twitter.com/CivPro_GR/status/1960281819301003274?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2025</a></blockquote>

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ο καιρός σήμερα

Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά τοπικούς όμβρους σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανώς της Κεντρικής Στερεάς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 29-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο 30 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 31 Αυγούστου

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.