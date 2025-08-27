Αυστηροί έλεγχοι για τη χρήση κράνους – 244 παραβάσεις στη Δυτική Ελλάδα

Για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Στη Δυτική Ελλάδα, το διάστημα 18 έως 24 Αυγούστου 2025, οι αστυνομικές δυνάμεις βεβαίωσαν 244 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες, στο πλαίσιο αυστηρών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την περιφέρεια. Οι έλεγχοι εστίασαν ιδιαίτερα σε επαγγελματίες διανομείς και εργοδότες, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν 21.382 έλεγχοι, με αποτέλεσμα να καταγραφούν συνολικά 2.788 παραβάσεις σε οδηγούς και 304 σε επιβάτες. Από αυτές, οι 69 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Αναλυτικά, οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο (626) και στην Αττική (561), με τη Δυτική Ελλάδα να καταγράφει επίσης υψηλό αριθμό παραβάσεων (244).

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για τη μη χρήση κράνους:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου,

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη,

30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικής ανοχής για την οδική ασφάλεια.