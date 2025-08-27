Η στιγμή που ταυρομάχος σκοτώνεται από ταύρο σε αρένα στη Λισαβόνα μπροστά σε χιλιάδες κόσμο

Ταυρομάχος σκοτώθηκε από ταύρο στη Λισαβόνα, μπροστά στο έντρομο πλήθος στην ιστορική αρένα Campo Pequeno της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Νεκρός και θεατής την ώρα του αγώνα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν ένας νεαρός Πορτογάλος ταυρομάχος, κατά τη διάρκεια της πρώτης του εμφάνισης, υπέστη θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι έπειτα από βίαιη σύγκρουση με ταύρο βάρους 680 κιλών, ενώ εκτελούσε το επικίνδυνο τελετουργικό της «pega de cara». Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε μπροστά σε χιλιάδες σοκαρισμένους θεατές.

Ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, 22 ετών, έκανε την πρώτη, αλλά και τελευταία του εμφάνιση στην αρένα ταυρομαχιών Campo Pequeno.

Βίντεο από την εκδήλωση δείχνει τον νεαρό forcado να τρέχει προς τον τεράστιο ταύρο, ώστε να τον προκαλέσει να επιτεθεί, στο πλαίσιο της παράδοσης pega de cara (πρόσωπο με πρόσωπο). Ο ταύρος, εξαγριωμένος, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα προς τον Τριντάντε, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατά του για να τον ελέγξει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, ο Τριντάντε σηκώθηκε στον αέρα από την ορμή του ζώου και εκτοξεύτηκε πάνω στον τοίχο της αρένας.

Το πλήθος των 6.848 θεατών ξέσπασε σε κραυγές τρόμου, καθώς ο νεαρός έμεινε ακίνητος στο έδαφος.

Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές σκηνές