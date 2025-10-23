Η Άννα Μαστοράκου, στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στο συνέδριο “1ο One Health Summit 2025”, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στο Ωδείο Αθηνών, με διοργανωτές τους Industry Disruptors Game Changers (ID-GC), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Αττικής, του ΕΦΕΤ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διοργάνωση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας (One Health), που συνδέει την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης και ανθεκτικότητας.

Η Αντιπεριφερειάρχης έλαβε μέρος στην ενότητα με θέμα «Ο Ρόλος των Περιφερειών στη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και Κρίσεων», όπου αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος γιατη συμβολή της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή της προσέγγισης One Health,την ανάγκη συντονισμένων δράσεων πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι σε φυσικές και υγειονομικές κρίσεις,καθώς και την ενσωμάτωση της Ενιαίας Υγείας στις περιφερειακές πολιτικές Δημόσιας Υγείας, Κλιματικής Προσαρμογής και Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα και Ειδικό Εκπρόσωπο για την Ελλάδα, João Breda, την υπεύθυνη του Δικτύου Υγιών Πόλεων, Daizy Παπαθανασοπούλου, τον Βουλευτή Ν. Καρδίτσας και τ. Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, Τέλη Σπάνια καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντη Μέλλο.

Η Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τους συντονιστές και τους συμμετέχοντες για τον ουσιαστικό διάλογο και την κοινή δέσμευση στην προώθηση μιας ολιστικής, βιώσιμης και ανθεκτικής προσέγγισης της Υγείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής One Health – One Planet – One Future.