Πάτρα: Συνάντηση αντιπροσωπείας του σπιράλ με την Γεωργία Ντάτσικα

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα είχε στο γραφείο της αντιπροσωπεία της Ομάδας Εργασίας #Κοινωνία-Υγεία-Πρόνοια της δημοτικής παράταξης σπιράλ, με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά.

Η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Ντάτσικα και οι συνεργάτες της ενημέρωσαν τους αυτοδιοικητικούς από τον Δήμο Πατρέων για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας στον κοινωνικό τομέα καθώς και για τη σχέση με τον α’ βαθμό αυτοδιοίκησης και την ανταπόκριση της δημοτικής αρχής και των δημοτικών υπηρεσιών στα καλέσματα συνεργασίας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, χαρακτηρίστηκε από σύμπτωση απόψεων και ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική. Από πλευράς σπιράλ συμμετείχαν επίσης ο Θάνος Δούρος – δημοτικός σύμβουλος, ο Γιώργος Μπατάλης -συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Κοινωνία-Υγεία-Πρόνοια, ο Μάκης Κουλούρης -μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και ο γιατρός Δημήτρης Παπαλάμπρου. Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν -και ενημέρωσαν αναλυτικά την αντιπροσωπεία του σπιράλ για τις αρμοδιότητές και τις δράσεις τους- οι υπηρεσιακοί συνεργάτες της: Έλλη Μπέτση – Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας, Μαρία Παππά - Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικού Παρατηρητηρίου Ένταξης και Εμμανουήλ Σουρής - Ψυχολόγος και Κοινωνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας.

Η ενημέρωση αφορούσε όλα τα κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με αρμοδιότητες της θεματικής Αντιπεριφέρειας. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν:

· Τα προγράμματα εγγραμματισμού των ηλικιωμένων μέσω ψηφιακής διασύνδεσης, σε συνεργασία με τον ΚΟΔΗΠ και το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, τα οποία ενδυναμώνουν τους ηλικιωμένους στην ψηφιακή εποχή,

· Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, όπως το «Κλικ Ζωής» – 24ωρη τηλεφροντίδα για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών,

· Οι σημαντικοί θεσμοί της υιοθεσίας, αναδοχής και επαγγελματικής αναδοχής,

· Ο ρόλος των Κοινωνικών Συμβούλων που εποπτεύουν παιδικούς σταθμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ,

· Πρωτοβουλίες για τα παιδιά Ρομά, που λαμβάνονται σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας, με στόχο τη συμπερίληψη και την ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία.