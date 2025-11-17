Από την Πέμπτη 20/11 στην Ελλάδα η ταινία "Η Συμμορία των Μάγων 3"

Η περιπέτεια σε σκηνοθεσία του Ruben Fleischer θα προβληθεί και στην Πάτρα - Βγήκε ήδη στο εξωτερικό και γνωρίζει εμπορική επιτυχία
Με ενδιαφέρον αναμένεται και στη χώρα μας από αυτή την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, η ταινία "Now You See Me: Now You Don't-Η Συμμορία των Μάγων 3" σε σκηνοθεσία του Ρούμπεν Φλάισερ (Venom, Uncharted, Zombieland) που βγήκε ήδη στο εξωτερικό και πήγε πολύ καλά.
Απ' όσο είδαμε, το φιλμ "Now You See Me: Now You Don't" πήρε την πρωτιά στο Αμερικάνικο box office το σαββατοκύριακο που μας πέρασε με 21,3 εκατ. δολάρια εισπράξεις συν ακόμη άλλα 54,2 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.
Η ταινία με διάρκεια 112 λεπτά, από την Πέμπτη 20/11 θα προβάλλεται & στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μαρε.
Στις 20 Νοεμβρίου κυκλοφορεί λοιπόν "Η Συμμορία των Μάγων 3", η θεαματική επιστροφή των «Τεσσάρων Καβαλάρηδων» που υπόσχεται ένα ακόμα πιο φιλόδοξο και θεαματικό κινηματογραφικό ταξίδι, με ολοκαίνουργια κόλπα και εντυπωσιακές ανατροπές.
Οι ηθοποιοί Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco και Isla Fisher επιστρέφουν στους εμβληματικούς τους ρόλους, μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Αφροαμερικανό ηθοποιό Morgan Freeman, & δίπλα τους, μια νέα γενιά ταλέντων — Justice Smith, Dominic Sessa και Ariana Greenblatt — που φέρνει φρεσκάδα και δυναμισμό. Επίσης η Rosamund Pike υποδύεται την τέλεια αντίπαλο.
Το 1ο "Now You See Me" σε σκηνοθεσία Louis Leterrier είχε προβληθεί το 2013 και είχε πετύχει παγκόσμιες εισπράξεις 351,7 εκατ. δολαρίων. Το "Now You See Me 2" σε σκηνοθεσία Jon M. Chu & σενάριο Ed Solomon, παίχθηκε το 2016 και έκανε εισπράξεις 335 εκατ. δολαρίων.
Το σενάριο στη νέα ταινία υπογράφουν οι Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Paul Wernick, Rhett Reese, και είναι βασισμένο στην ιστορία του Eric Warren Singer.
Η 45χρονη Βρετανή ηθοποιός Rosamund Pike υποδύεται με κομψότητα και σαρκασμό τη Veronika Vanderberg, μια δαιμόνια διαμαντοβιομήχανο που αποτελεί την τέλεια αντίπαλο για τους Καβαλάρηδες.
Η καινούρια ταινία όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, διατηρεί το πνεύμα των προηγούμενων, αλλά το εξελίσσει σε μια νέα, ακόμα πιο απρόβλεπτη ιστορία που μπλέκει την ψευδαίσθηση με την πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα με ρυθμό, σασπένς και μαγεία.
Στο "Now You See Me: Now You Don’t-Η Συμμορία των μάγων 3", η μυστική οργάνωση The Eye καλεί και πάλι την ομάδα της για τη μεγαλύτερη αποστολή που έχει ποτέ επιχειρηθεί: μια θεαματική ληστεία με παγκόσμιες προεκτάσεις και έναν στόχο που συνδέει τη μαγεία με την ηθική, τη φαντασία με τη δικαιοσύνη.
Η ιστορία διαδραματίζεται σε όλον τον κόσμο — από τη Νέα Υόρκη και τη Γαλλία έως τη Νότια Αφρική, την Αραβική Έρημο και το Άμπου Ντάμπι — συνδυάζοντας ταχύτητα, πολυτέλεια και φαντασμαγορία. Οι σκηνές γυρίστηκαν σε πραγματικές τοποθεσίες, όπως το εντυπωσιακό Louvre Abu Dhabi, το W Hotel με το μοναδικό F1 racetrack, και το ιστορικό Grote Markt στην Αμβέρσα. Μεταξύ των πιο φιλόδοξων σεκάνς, ξεχωρίζουν μια συναρπαστική καταδίωξη στην πίστα της Formula 1, μια σκηνή μάχης σε ένα δωμάτιο όπου οι χαρακτήρες αλλάζουν οπτικά μέγεθος σε πραγματικό χρόνο, και μια σκηνή μαγείας που γυρίστηκε σε μία μόνο λήψη — όλα με αυθεντικά εφέ.
Ο σκηνοθέτης Ruben Fleischer ανέφερε πως «ήθελα να φέρω πίσω το αίσθημα του θαυμασμού που σου προκαλεί η μαγεία όταν τη βλέπεις μπροστά σου. Όχι στον υπολογιστή, αλλά μέσα στην σκοτεινή αίθουσα».
Στην πρώτη ταινία Now You See Me (2013) οι “Τέσσερις Καβαλάρηδες” — ομάδα κορυφαίων illusionists — υπό την καθοδήγηση ενός μυστικού μέντορα εκτελούν μεγαλεπήβολες ληστείες κατά τη διάρκεια θεαμάτων, χαρίζοντας το έμβασμα στο κοινό. Παράλληλα, δύο πράκτορες του FBI προσπαθούν να τους συλλάβουν, ενώ αποκαλύπτεται πως οι μάγοι δεν είναι απλώς showmen/women αλλά πράκτορες που παλεύουν για την κοινωνική αλλαγή.
Στη δεύτερη ταινία Now You See Me 2 (2016) οι Καβαλάρηδες επιστρέφουν και αναγκάζονται να συνεργαστούν με έναν ισχυρό τεχνοκράτη που θέλει την τεχνολογία τους για κακό σκοπό. Η δράση μεταφέρεται σε διεθνές επίπεδο, με συνδυασμούς ψηφιακής απάτης, hacking και μαγεία που γίνεται υο όπλο τους. Οι ήρωες καλούνται να εξιχνιάσουν ένα συνωμοτικό δίκτυο και να αποδείξουν ότι η τέχνη της εξαπάτησης μπορεί να γίνει δύναμη για το καλό.
*Ο 88χρονος βετεράνος ηθοποιός Morgan Freeman υποδύεται τον Thaddeus Bradley, έναν συνταξιοδοτημένο μάγο που έχει πια απομυθοποιήσει την "τέχνη" του ενώ είχε παλιότερα και το ρόλο του grandmaster της μυστικής οργάνωσης Eye.
Στο rotten tomatoes η ταινία συγκεντρώνει ποσοστό 59%.
Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ
