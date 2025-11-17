Από την Πέμπτη 20/11 στην Ελλάδα η ταινία "Η Συμμορία των Μάγων 3"

Με ενδιαφέρον αναμένεται και στη χώρα μας από αυτή την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, η ταινία "Now You See Me: Now You Don't-Η Συμμορία των Μάγων 3" σε σκηνοθεσία του Ρούμπεν Φλάισερ (Venom, Uncharted, Zombieland) που βγήκε ήδη στο εξωτερικό και πήγε πολύ καλά.

Απ' όσο είδαμε, το φιλμ "Now You See Me: Now You Don't" πήρε την πρωτιά στο Αμερικάνικο box office το σαββατοκύριακο που μας πέρασε με 21,3 εκατ. δολάρια εισπράξεις συν ακόμη άλλα 54,2 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ταινία με διάρκεια 112 λεπτά, από την Πέμπτη 20/11 θα προβάλλεται & στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μαρε.

Στις 20 Νοεμβρίου κυκλοφορεί λοιπόν "Η Συμμορία των Μάγων 3", η θεαματική επιστροφή των «Τεσσάρων Καβαλάρηδων» που υπόσχεται ένα ακόμα πιο φιλόδοξο και θεαματικό κινηματογραφικό ταξίδι, με ολοκαίνουργια κόλπα και εντυπωσιακές ανατροπές.

Οι ηθοποιοί Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco και Isla Fisher επιστρέφουν στους εμβληματικούς τους ρόλους, μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Αφροαμερικανό ηθοποιό Morgan Freeman, & δίπλα τους, μια νέα γενιά ταλέντων — Justice Smith, Dominic Sessa και Ariana Greenblatt — που φέρνει φρεσκάδα και δυναμισμό. Επίσης η Rosamund Pike υποδύεται την τέλεια αντίπαλο.

Το 1ο "Now You See Me" σε σκηνοθεσία Louis Leterrier είχε προβληθεί το 2013 και είχε πετύχει παγκόσμιες εισπράξεις 351,7 εκατ. δολαρίων. Το "Now You See Me 2" σε σκηνοθεσία Jon M. Chu & σενάριο Ed Solomon, παίχθηκε το 2016 και έκανε εισπράξεις 335 εκατ. δολαρίων.

Το σενάριο στη νέα ταινία υπογράφουν οι Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Paul Wernick, Rhett Reese, και είναι βασισμένο στην ιστορία του Eric Warren Singer.

Η 45χρονη Βρετανή ηθοποιός Rosamund Pike υποδύεται με κομψότητα και σαρκασμό τη Veronika Vanderberg, μια δαιμόνια διαμαντοβιομήχανο που αποτελεί την τέλεια αντίπαλο για τους Καβαλάρηδες.