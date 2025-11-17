Ομιλία του συγγραφέα Στέφανου Ξενάκη στην Πάτρα

Την Δευτέρα 24/11 στις 19.30 στο βιβλιοπωλείο Discover - Η ομιλία του κ. Ξενάκη γίνεται στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Ιστορίες 6+1 Βιβλία»
Ο αγαπητός συγγραφέας και ομιλητής Στέφανος Ξενάκης έρχεται στη Πάτρα, στον φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου Discover για μία ομιλία στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Ιστορίες 6+1 Βιβλία». Θα βρίσκεται στην Πάτρα στις 24 Νοεμβρίου 2025 στις 19.30 στο βιβλιοπωλείο Discover (στενό Βούρβαχη 3).
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της περιοδείας «Ιστορίες 6+1 Βιβλία», μέσα από την οποία ο Στέφανος Ξενάκης μοιράζεται βιώματα, εμπειρίες και ιστορίες που ενέπνευσαν τα πιο γνωστά του έργα: «Το Δώρο», «Το Δώρο 2», «Κάπτεν», «Να ευτυχήσω για να πετύχω ή να πετύχω για να ευτυχήσω;», «Το Παιδί», «Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε ζωή» και το πιο πρόσφατο «?».
Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο κ. Ξενάκης σε σχετική ανάρτηση του:
«Οι ομιλίες είναι δωρεάν, κρατήσεις θέσεων δεν γίνονται — απλά ελάτε λίγο νωρίτερα για να διασφαλίσετε τη θέση σας.
Και φυσικά, φέρτε και παλιά βιβλία να υπογράψουμε και σημειωματάριο για σημειώσεις — κάποια πράγματα ίσως αξίζει να τα καταγράψουμε για να μην τα ξεχάσουμε».
Οι ομιλίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη των Εκδόσεων Key Books.
O Στέφανος Ξενάκης ζει στην Αθήνα, είναι επιχειρηματίας και συγγραφέας. Το πρώτο του βιβλίο, ΤΟ ΔΩΡΟ, κυκλοφόρησε το 2018 και αφού έγινε #1 Bestseller στην Ελλάδα μεταφράστηκε σε 36 γλώσσες και κυκλοφορεί σε 32 χώρες.
*Να θυμίσουμε πως στα τέλη του περασμένου Μάη ο Στέφανος Ξενάκης είχε ξαναέρθει στο βιβλιοπωλείο Discover στην Πάτρα όπου έκανε ομιλία με τίτλο «Γιατί όχι;» βασισμένη στο βιβλίο του με τίτλο «Οι 2 μας: Συζητήσεις με τον εαυτό μου».
