Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που τη δολοφόνησε ο γιος της

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πατέρας Λάμπρος από τη Λάρισα. Ο ιερέας είχε ζήσει δύο προσωπικά δράματα, χάνοντας την κόρη του προ μηνών όταν τη δολοφόνησε ο εγγονός του, αλλά και το άλλο του παιδί από εγκεφαλικό.

Ο ιερέας ήταν πατέρας της 52χρονης Λουίζας που σκότωσε ο γιος της τον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ίδιος είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του.

Ο πατέρας Λάμπρος Ρίνης άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Δευτέρα (6/10). Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.