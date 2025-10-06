Λαμία: Πέθανε η γυναίκα που νοσηλεύονταν με σοβαρά εγκαύματα, μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της

Την τελευταία της πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού, άφησε μετά από πολυήμερη νοσηλεία η 82χρονη εγκαυματίας από την πυρκαγιά στο διαμέρισμα της, στη Λαμία ξημερώματα της 17ης Σεπτεμβρίου.



Η άτυχη ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκαύματα αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, έχοντας επίσης εισπνεύσει για αρκετά λεπτά τις αναθυμιάσεις και η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή,aαναφέρει το lamiareport.gr

Διακομίστηκε στον "Ευαγγελισμό" όπου έδωσε μάχη για 18 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει.