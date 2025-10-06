Λαμία: Πέθανε η γυναίκα που νοσηλεύονταν με σοβαρά εγκαύματα, μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της

Διακομίστηκε στον "Ευαγγελισμό" όπου έδωσε μάχη για 18 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή,
Την τελευταία της πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού, άφησε μετά από πολυήμερη νοσηλεία η 82χρονη εγκαυματίας από την πυρκαγιά στο διαμέρισμα της, στη Λαμία ξημερώματα της 17ης Σεπτεμβρίου.
Η άτυχη ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκαύματα αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, έχοντας επίσης εισπνεύσει για αρκετά λεπτά τις αναθυμιάσεις και η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή,aαναφέρει το lamiareport.gr
Διακομίστηκε στον "Ευαγγελισμό" όπου έδωσε μάχη για 18 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει.
