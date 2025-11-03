Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

Διπλή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου με ιδιωτική πτήση, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της.

Στην πρεμιέρα του νέου της ρόλου, αυτού της επικεφαλής της αμερικανικής Πρεσβείας στη χώρα μας, η κυρία Γκιλφόιλ παρέστη στον ετήσιο χορό των Πεζοναυτών, ο οποίος συνέπεσε φέτος με την άφιξή της στην Αθήνα, έχοντας την ευκαιρία να περάσει λίγες ώρες με στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Έλληνες ομολόγους τους, αλλά και τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Κικίλιας αντίστοιχα, όπως και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Ακολούθως, χθες η κυρία Γκιλφόιλ συμμετείχε σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση υπό τους ήχους του τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού, παρουσία εκπροσώπων της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, το έριξε και στο συρτάκι μαζί με άλλους παριστάμενους στην εκδήλωση.