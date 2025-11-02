Πού βρίσκονται οι πιο ηλικιωμένοι οδηγοί στον κόσμο - Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν ενεργοί οδηγοί και μετά τα 65.

Η αύξηση αυτή αναδιαμορφώνει τις οδικές συνήθειες και θέτει νέες προκλήσεις για την ασφάλεια, τις υποδομές και τις πολιτικές μεταφορών. Από τη μία πλευρά, η οδήγηση προσφέρει ανεξαρτησία και κοινωνική συμμετοχή στους ηλικιωμένους. Από την άλλη, οι ταχύτερες συνθήκες κυκλοφορίας και οι αλλαγές στις γνωστικές ικανότητες καθιστούν αναγκαία μια πιο προσεκτική προσέγγιση στη διαχείριση της οδικής ασφάλειας.

Μια νέα διεθνής έρευνα της iSelect, εξετάζει πώς διαφορετικές χώρες υποστηρίζουν τους οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας, αναδεικνύοντας ποιες είναι οι πιο προετοιμασμένες -και ποιες οι λιγότερο -να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ανεξαρτησία τους.

Η μελέτη χαρτογράφησε 25 χώρες και δημιούργησε τον «Δείκτη Ηλικιωμένων Οδηγών», συνδυάζοντας παράγοντες όπως:

το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών,

τη συμμετοχή ηλικιωμένων σε θανατηφόρα τροχαία,

τις επενδύσεις σε δημόσιες μεταφορές,

τις διαδικασίες ανανέωσης αδειών οδήγησης, και

τη δημόσια στάση απέναντι στους ηλικιωμένους οδηγούς.

Η Ελλάδα στην 1η θέση παγκοσμίως

Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο ως η χώρα με την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και υποστήριξης για ηλικιωμένους οδηγούς, με συνολική βαθμολογία 72,96/100. Περίπου 23,9% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών, ενώ το 24,5% των θανατηφόρων τροχαίων περιλαμβάνει οδηγό αυτής της ηλικιακής ομάδας. Παρά τις γνωστές προκλήσεις του οδικού δικτύου, η Ελλάδα ξεχωρίζει για τη δυνατότητα ανανέωσης άδειας οδήγησης σε μεγαλύτερες ηλικίες και για το συγκριτικά υψηλό επίπεδο προσαρμογής των πολιτικών της στις ανάγκες αυτής της πληθυσμιακής ομάδας.

Οι θέσεις των υπόλοιπων χωρών

Η Νορβηγία ακολουθεί στη δεύτερη θέση (72,89 βαθμοί), με 18,8% του πληθυσμού άνω των 65 και υψηλές δημόσιες επενδύσεις σε μεταφορές (672,25 ευρώ ανά κάτοικο). Στην τρίτη θέση, η Αυστραλία (64,42 βαθμοί) παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων με ηλικιωμένους οδηγούς (21,1%) και υψηλές δαπάνες για δημόσιες συγκοινωνίες (515,25 ευρώ ανά κάτοικο). Η Φινλανδία (62,22) και η Ιταλία (48,95) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, ενώ η Ελβετία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων με οδηγούς τρίτης ηλικίας (43%).

Σε κάθε χώρα της δεκάδας είναι υποχρεωτική η ανανέωση άδειας οδήγησης για άτομα άνω των 65 ετών, γεγονός που δείχνει μια κοινή πολιτική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ηλικία. Ωστόσο, οι διαφορές στις δημόσιες δαπάνες για μεταφορές -από 66,66 ευρώ στην Ισπανία έως πάνω από 515,25 ευρώ στην Αυστραλία -αναδεικνύουν τη διεθνή ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ κινητικότητας, ασφάλειας και ανεξαρτησίας.

Στον αντίποδα, βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κατατάσσονται χαμηλότερα στον δείκτη, με βαθμολογίες 38,8 και 36,15 αντίστοιχα. Παρότι έχουν σημαντικό ποσοστό οδηγών άνω των 65 (19,5% και 17,9%, αντίστοιχα), η απουσία υποχρεωτικών ανανεώσεων αδειών και οι περιορισμένες επενδύσεις σε δημόσιες μεταφορές επηρεάζουν αρνητικά την επίδοσή τους.

Σε όλες τις κορυφαίες χώρες, πάνω από το 20% των θανατηφόρων τροχαίων περιλαμβάνει οδηγούς άνω των 65, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σημασία των τακτικών ελέγχων, της εκπαίδευσης και των κατάλληλων υποδομών.

Ο Adrian Bennett, General Manager – General Insurance της iSelect, δήλωσε ότι «ο δείκτης αυτός δείχνει ξεκάθαρα ότι όσο οι πληθυσμοί γηράσκουν, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ηλικιωμένων οδηγών στους δρόμους. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη στις κυβερνήσεις, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις κοινότητες, ώστε η κινητικότητα να μη γίνεται εις βάρος της ασφάλειας. Οι χώρες που επενδύουν σε υποδομές, τακτικούς ελέγχους αδειών και εναλλακτικές δημόσιες συγκοινωνίες είναι καλύτερα προετοιμασμένες να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους οδηγούς. Αντίθετα, όπου λείπουν αυτά τα μέτρα, οι κίνδυνοι αυξάνονται. Για τις ασφαλιστικές, τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις: σε χώρες με μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων οδηγών, ζητήματα όπως το ρίσκο, οι αποζημιώσεις και τα ασφάλιστρα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι πολιτικές που συνδυάζουν ασφάλεια και προσιτότητα είναι το κλειδί για μια βιώσιμη οδήγηση στο μέλλον».