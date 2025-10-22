Έτσι προσπερνούν οι Έλληνες οδηγοί

Δύο πρωτοφανή βίντεο αποκαλύπτουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την έλλειψη οδηγικής παιδείας που χαρακτηρίζει ορισμένους συνανθρώπους μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε καθημερινά τον δρόμο.

Τα Τροχαία ατυχήματα και οι ζωές που χάνονται καθημερινά στην άσφαλτο εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ελληνικής πραγματικότητας.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των χωρών της Ε.Ε. με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία, αφού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα του Μαΐου, κατατάσσεται τρίτη, με 64 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους για το 2024 γεγονός που δείχνει πόσο μακριά είμαστε ακόμη από μια στοιχειωδώς ασφαλή οδηγική κουλτούρα .

Πράγματι, σχεδόν καθημερινά έρχονται στο φως περιστατικά που υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, με δύο βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη νοοτροπία ορισμένων οδηγών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον δρόμο σαν να είναι προσωπική τους πίστα.

Το πρώτο από τα δύο βίντεο, που αναρτήθηκε στην σελίδα «surreal_elladistan» στο Instagram, δείχνει έναν απερίσκεπτο οδηγό να επιχειρεί και να πραγματοποιεί ελιγμό προσπέρασης σε υψηλή ταχύτητα, τη στιγμή που είναι προφανές ότι στο αντίθετο ρεύμα κινείται άλλο όχημα.

Ο οδηγός αποφασίζει να κινηθεί εκτός της δικής του λωρίδας, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και περνώντας μάλιστα από τη δεξιά πλευρά του οχήματος της αντίθετης λωρίδας, σε σημείο που η διαγράμμιση επιτρέπει στους οδηγούς που θέλουν να στρίψουν αριστερά, να μπουν σε μια μικρή διαφορετική λωρίδα και να περιμένουν εκεί.