Έτσι προσπερνούν οι Έλληνες οδηγοί

Τα video που κάνουν τον γύρο του κόσμου και μας έχουν κάνει διάσημους
Δύο πρωτοφανή βίντεο αποκαλύπτουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την έλλειψη οδηγικής παιδείας που χαρακτηρίζει ορισμένους συνανθρώπους μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε καθημερινά τον δρόμο.
Τα Τροχαία ατυχήματα και οι ζωές που χάνονται καθημερινά στην άσφαλτο εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ελληνικής πραγματικότητας.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των χωρών της Ε.Ε. με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία, αφού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα του Μαΐου, κατατάσσεται τρίτη, με 64 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους για το 2024 γεγονός που δείχνει πόσο μακριά είμαστε ακόμη από μια στοιχειωδώς ασφαλή οδηγική κουλτούρα .
Πράγματι, σχεδόν καθημερινά έρχονται στο φως περιστατικά που υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, με δύο βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη νοοτροπία ορισμένων οδηγών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον δρόμο σαν να είναι προσωπική τους πίστα.
Το πρώτο από τα δύο βίντεο, που αναρτήθηκε στην σελίδα «surreal_elladistan» στο Instagram, δείχνει έναν απερίσκεπτο οδηγό να επιχειρεί και να πραγματοποιεί ελιγμό προσπέρασης σε υψηλή ταχύτητα, τη στιγμή που είναι προφανές ότι στο αντίθετο ρεύμα κινείται άλλο όχημα.
Ο οδηγός αποφασίζει να κινηθεί εκτός της δικής του λωρίδας, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και περνώντας μάλιστα από τη δεξιά πλευρά του οχήματος της αντίθετης λωρίδας, σε σημείο που η διαγράμμιση επιτρέπει στους οδηγούς που θέλουν να στρίψουν αριστερά, να μπουν σε μια μικρή διαφορετική λωρίδα και να περιμένουν εκεί.
Το δεύτερο βίντεο που αναρτήθηκε στην ίδια σελίδα, φανερώνει μια διαφορετική, αλλά εξίσου χαρακτηριστική πλευρά της οδηγικής ασυνειδησίας που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των Ελλήνων οδηγών. Στο εν λόγω βίντεο, ο οδηγός ενός μαύρου pick-up, βλέποντας τα προπορευόμενα οχήματα να περιμένουν στο κόκκινο φανάρι, αποφασίζει να τα προσπεράσει μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα, που ήταν προ στιγμής κενό.
Έπειτα, περνά μπροστά από λεωφορείο που βρισκόταν πρώτο στη σειρά, παραβιάζει το κόκκινο και στρίβει δεξιά, αδιαφορώντας πλήρως για την κυκλοφορία, τους πεζούς και τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας και οδηγικής συμπεριφοράς.
πηγη: carandmotor
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr