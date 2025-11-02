Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρέσβης των ΗΠΑ σε πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η ασημί τουαλέτα με στρας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ «τράβηξε» όλα τα φλας
Την αθηναϊκή νύχτα απολαμβάνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας κάνει το βράδυ της Κυριακής (02.11.2025) πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό, στο Κέντρο Αθηνών.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε απαστράπτουσα στο κέντρο διασκέδασης όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγο πριν τις 10 το βράδυ, φορώντας ένα μακρύ ασημί φόρεμα και τα φλας έλαμψαν!
Από νωρίς είχαν αρχίσει να καταφτάνουν οι λαμπεροί καλεσμένοι, ανάμεσά τους, η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει συναντηθεί ξανά με τον δημοφιλή τραγουδιστή και την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ και πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative» στο Λονδίνο.
Οι προσκλήσεις για την κυριακάτικη βραδιά στάλθηκαν απ’ ευθείας από την αμερικανική πρεσβεία για το καλωσόρισμα της νέας πρέσβη.
Μετά από την αποψινή διασκέδαση, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα πιάσει επίσημα δουλειά με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (01.11.2025), στη δεξίωση που διοργανώθηκε προς τιμή της στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt».
