Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρέσβης των ΗΠΑ σε πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Την αθηναϊκή νύχτα απολαμβάνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας κάνει το βράδυ της Κυριακής (02.11.2025) πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό, στο Κέντρο Αθηνών.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε απαστράπτουσα στο κέντρο διασκέδασης όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγο πριν τις 10 το βράδυ, φορώντας ένα μακρύ ασημί φόρεμα και τα φλας έλαμψαν!

Από νωρίς είχαν αρχίσει να καταφτάνουν οι λαμπεροί καλεσμένοι, ανάμεσά τους, η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας, Δημήτρης Μελισσανίδης.