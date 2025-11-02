Όλα όσα έγιναν στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά την άφιξή της στην Ελλάδα

Γεμάτο ήταν το πρόγραμμα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Ελλάδα, το Σάββατο 01.11.2025.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρέθεσε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά, για την οποία απαιτούνταν επίσημο ένδυμα, ξεκίνησε στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίστηκε με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 είχε προγραμματιστεί χορός.

Η νέα πρέσβης έφτασε λίγα λεπτά πριν τις επτά, ενώ στο καλωσόρισμα που δέχθηκε (της φώναξαν «καλώς ήρθατε») εκείνη απάντησε «ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ».

Στις πρώτες εν Αθήναις φωτογραφίες της, η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε λαμπερή και χαμογελαστή μπροστά στα φλας των φωτογράφων, φορώντας ένα αστραφτερό μακρύ μαύρο φόρεμα από βελούδο και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.