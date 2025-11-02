Κουμπάρα η Ιωάννα Τούνη -Πάντρεψε την κολλητή της

Το βράδυ του Σαββάτου, η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την αγαπημένη της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη.

Η γνωστή influencer παραχώρησε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, όπου η νύφη ετοιμάστηκε για τη μεγάλη μέρα, έχοντας φροντίσει κάθε λεπτομέρεια – ακόμη και κρεμάστρες με τα ονόματα όλων των παρανύφων.

Με ενθουσιασμό, η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στα social media: «Σήμερα παντρεύω την κολλητή μουυυυυ!», δημοσιεύοντας βίντεο από τις προετοιμασίες στο Instagram.

Αφού ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της νύφης, της κουμπάρας και των φίλων τους, ακολούθησε ένα χαρούμενο γλέντι με νταούλια και ζουρνάδες, που συνεχίστηκε ακόμη και όταν η Στέλλα Πάσσαρη βγήκε στον δρόμο για να κατευθυνθεί προς την εκκλησία.

Δεν έλειψε ούτε το παραδοσιακό έθιμο με τα παπούτσια της νύφης, τα οποία «έκαναν» μόνο αφού έπεσαν τα απαραίτητα… χρήματα. Η Ιωάννα Τούνη και ο δεύτερος κουμπάρος πρόσφεραν 100ευρα από πορτοφόλια και – όπως αποκάλυψε η ίδια με χιούμορ – ακόμη και από τα μπούστα τους, για να βοηθήσουν τη μέλλουσα νύφη να φτάσει έγκαιρα στην εκκλησία και να πει το «ναι».