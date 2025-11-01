Ιωάννα Παππά: Γέννησα και σε 25 μέρες επέστρεψα στη δουλειά, αυτό με βοήθησε ψυχολογικά

Με είχαν πάρει τηλέφωνο γυναίκες συνάδελφοι που δεν είχαν κάνει ακόμα παιδί και μου έλεγα ότι τους δίνω μεγάλη δύναμη, πρόσθεσε
Στην απόφασή της να επιστρέφει στη δουλειά της μόλις 25 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της αναφέρθηκε η Ιωάννα Παππά.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι το να είναι δραστήρια επαγγελματικά επηρέασε πολύ θετικά την ψυχολογία της. Την ίδια στιγμή αποτέλεσε παράδειγμα για άλλες γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί της.
Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Παππά ανέφερε ότι δεν ήθελε να μείνει μακριά από το θέατρο μετά τη γέννηση του γιου της. Η επιστροφή της στο θεατρικό σανίδι έδωσε, όπως είπε, δύναμη σε γυναίκες συναδέλφους της. «Γέννησα και σε 25 ημέρες επέστρεψα στη δουλειά. Με βοήθησε ψυχολογικά. Είχαμε μιλήσει με τον Άρη Μπινιάρη που σκηνοθετούσε την παράσταση. Πρόσεχα, αλλά όταν έχει μόνο θέατρο είναι διαχειρίσιμο. Με είχαν πάρει τηλέφωνο γυναίκες συνάδελφοι που δεν είχαν κάνει ακόμα παιδί και μου έλεγα ότι τους δίνω μεγάλη δύναμη με την απόφασή μου να επιστρέψω στη δουλειά. Ήταν θετική ανταπόκριση που είχα», επισήμανε.
Μιλώντας για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, η ηθοποιός σημείωσε ότι απέφευγε να ασχολείται με όσα γράφονταν η λέγονταν για εκείνη.
Συγκεκριμένα, είπε: «Υπήρχαν σχόλια για το ότι γέννησα στα 42 μου. Δεν είναι μεγάλη ηλικία. Ευτυχώς, ζούμε οι άνθρωποι πολλά χρόνια και δεν υπάρχει θέμα από ιατρικής άποψης. Εκείνη την περίοδο δεν κοιτούσα τι γράφεται και τι λέγεται, γιατί είναι μία ευαίσθητη περίοδος, ειδικά τους πρώτους εννέα μήνες, πριν από τον ερχομό του παιδιού. Το ορμονικό είναι διαταραγμένο. Θέλει πολλή προσοχή πώς να μιλάμε και να φερόμαστε σε μία γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αλλά και μετά τη γέννηση. Ήμουν φοβισμένη για να προστατεύσω το παιδί στην κοιλιά μου».
