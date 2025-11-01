Ιωάννα Παππά: Γέννησα και σε 25 μέρες επέστρεψα στη δουλειά, αυτό με βοήθησε ψυχολογικά

Στην απόφασή της να επιστρέφει στη δουλειά της μόλις 25 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της αναφέρθηκε η Ιωάννα Παππά.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι το να είναι δραστήρια επαγγελματικά επηρέασε πολύ θετικά την ψυχολογία της. Την ίδια στιγμή αποτέλεσε παράδειγμα για άλλες γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί της.

Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Παππά ανέφερε ότι δεν ήθελε να μείνει μακριά από το θέατρο μετά τη γέννηση του γιου της. Η επιστροφή της στο θεατρικό σανίδι έδωσε, όπως είπε, δύναμη σε γυναίκες συναδέλφους της. «Γέννησα και σε 25 ημέρες επέστρεψα στη δουλειά. Με βοήθησε ψυχολογικά. Είχαμε μιλήσει με τον Άρη Μπινιάρη που σκηνοθετούσε την παράσταση. Πρόσεχα, αλλά όταν έχει μόνο θέατρο είναι διαχειρίσιμο. Με είχαν πάρει τηλέφωνο γυναίκες συνάδελφοι που δεν είχαν κάνει ακόμα παιδί και μου έλεγα ότι τους δίνω μεγάλη δύναμη με την απόφασή μου να επιστρέψω στη δουλειά. Ήταν θετική ανταπόκριση που είχα», επισήμανε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:00