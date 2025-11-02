Αγγελική Νικολούλη: «Έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα- Νοσηλευόταν στο Ρίο

Βαρύ πένθος για την Αγγελική Νικολούλη, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα, ύστερα από μακρά νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας σημειώθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Η γνωστή δημοσιογράφος διατηρούσε ιδιαίτερα στενό δεσμό με τη μητέρα της, η οποία υπήρξε σημαντικό στήριγμα σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής της πορείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελική Νικολούλη είχε μιλήσει δημόσια το 2024 για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, εκφράζοντας τότε την αγωνία και την αγάπη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στον Πύργο Ηλείας, τόπο καταγωγής της οικογένειας.