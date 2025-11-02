Αγγελική Νικολούλη: «Έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα- Νοσηλευόταν στο Ρίο

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη στον Πύργο
Βαρύ πένθος για την Αγγελική Νικολούλη, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα, ύστερα από μακρά νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.
Ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας σημειώθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.
Η γνωστή δημοσιογράφος διατηρούσε ιδιαίτερα στενό δεσμό με τη μητέρα της, η οποία υπήρξε σημαντικό στήριγμα σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής της πορείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελική Νικολούλη είχε μιλήσει δημόσια το 2024 για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, εκφράζοντας τότε την αγωνία και την αγάπη της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στον Πύργο Ηλείας, τόπο καταγωγής της οικογένειας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr