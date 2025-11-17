Συγκινεί η μητέρα του Μάριου: «Κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο»

Στην Ιταλία ο 17χρονος από το Αγρίνιο για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος
Ο Μάριος από το Αγρίνιο αναχώρησε χθες στις 6:45 μ.μ. με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευσης ήπατος στην Ιταλία, όπου κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του.
Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι ο ασθενής έγινε δεκτός από το κέντρο μεταμοσχεύσεων και ότι «τρέξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση».
Συγκλονιστική είναι και η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου, της οδοντιάτρου Εύης Βέρρη, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Για μένα κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο. Είμαι σε ένα τρένο τώρα και πηγαίνω στο Τορίνο, στο νοσοκομείο που έχει φτάσει το παιδί μου».
Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου:
«Εγώ θα συνεχίσω να σας ενημερώνω με πραγματικά γεγονότα. Λίγο πριν τις 21.00 χθες προσγειωθηκαμε στο αεροδρόμιο στην Πίζα λόγω κακοκαιρίας στο Τορίνο.Ολοι μέσα στο αεροπλάνο ήταν εξαιρετικοι και ζεστοί άνθρωποι.
Ο Μάριος μπήκε στο Ιταλικό ασθενοφόρο για Τορίνο. Δεν ξέρω κάτι άλλο γιατί για μένα κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο. Είμαι σε ένα τρένο τώρα και πηγαίνω στο Τορίνο στο νοσοκομείο που έχει φτάσει το παιδί μου .Θέλω 5 ώρες ταξίδι.
Ευτυχώς με πήρε η πρόξενος από το Λιβόρνο που την ειδοποίησε ο γιατρός ότι έρχεται ένα παιδί από την Ελλάδα και ειδοποίησε την Ελληνική κοινότητα και με μάζεψαν βραδιάτικα από το αεροδρόμιο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr