Συγκινεί η μητέρα του Μάριου: «Κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο»

Ο Μάριος από το Αγρίνιο αναχώρησε χθες στις 6:45 μ.μ. με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευσης ήπατος στην Ιταλία, όπου κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι ο ασθενής έγινε δεκτός από το κέντρο μεταμοσχεύσεων και ότι «τρέξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση».

Συγκλονιστική είναι και η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου, της οδοντιάτρου Εύης Βέρρη, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Για μένα κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο. Είμαι σε ένα τρένο τώρα και πηγαίνω στο Τορίνο, στο νοσοκομείο που έχει φτάσει το παιδί μου».