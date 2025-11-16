Πάτρα: Έφυγε για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος - Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο

H ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής ο 18χρονος Μάριος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών που πάσχει εκ γενετής από σπάνιο σύνδρομο. Ο Μάριος θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο. Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι «Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρέξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά! <a href="https://t.co/2CKn7SobFl">pic.twitter.com/2CKn7SobFl</a></p>— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) <a href="https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/1990126587837030553?ref_src=twsrc%5Etfw">November 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>