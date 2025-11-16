Πάτρα: Η μεγάλη μάχη για τη ζωή του 17χρονου Μάριου - Αναχωρεί για μεταμόσχευση στο Τορίνο

Ευχαριστίες της μητέρας προς τους γιατρούς του Ρίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
Τη δική του κρίσιμη μάχη για τη ζωή και την ελπίδα μιας μεταμόσχευσης που θα του χαρίσει μια «κανονική ζωή» δίνει ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.
Σε λίγες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει για το Τορίνο της Ιταλίας, όπου θα υποβληθεί στη σωτήρια επέμβαση.
Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του, Εύη Βέρρη, η οποία, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους γιατρούς του νοσοκομείου, καθώς και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προσπάθεια και τη στήριξή τους. Όπως έγραψε, ο γιος της είναι «ένας μεγάλος αγωνιστής» και η δύναμή του δίνει κουράγιο σε όλους.
Στην ανάρτησή της αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«Το ταξίδι του Μάριου για τη ζωή ξεκινά. Στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή… Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από τη δύναμή του και τον αγώνα».
Στο Αγρίνιο, για σήμερα είχε προγραμματιστεί σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Μάριου, ως ένδειξη συμπαράστασης, μετά την αρχική μη έγκριση του αιτήματος για μεταμόσχευση ήπατος.
