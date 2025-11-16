Πάτρα: Η μεγάλη μάχη για τη ζωή του 17χρονου Μάριου - Αναχωρεί για μεταμόσχευση στο Τορίνο

Τη δική του κρίσιμη μάχη για τη ζωή και την ελπίδα μιας μεταμόσχευσης που θα του χαρίσει μια «κανονική ζωή» δίνει ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Σε λίγες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει για το Τορίνο της Ιταλίας, όπου θα υποβληθεί στη σωτήρια επέμβαση.

Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του, Εύη Βέρρη, η οποία, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους γιατρούς του νοσοκομείου, καθώς και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προσπάθεια και τη στήριξή τους. Όπως έγραψε, ο γιος της είναι «ένας μεγάλος αγωνιστής» και η δύναμή του δίνει κουράγιο σε όλους.