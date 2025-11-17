Πάτρα: Έριξε γυαλιά σε κάδο απορριμμάτων- "Καμπάνα" από τον Δήμο

Πρόστιμο επέβαλε ο Δήμος Πατρέων σε επαγγελματία που πέταξε γυαλιά σε κάδο για οικιακά σκουπίδια, στην περιοχή των Βραχνεΐκων.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων προχώρησαν σήμερα σε βεβαίωση προστίμου, για την απόρριψη γυαλιών από επαγγελματία σε κάδο οικιακών απορριμμάτων στην περιοχή των Βραχνεΐκων, ο οποίος παρά τις συστάσεις που του έγιναν συνέχισε την ρίψη υλικών οικοδομών.

Ο Δήμος Πατρέων καλεί όλους τους δημότες και τους επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες ανακαίνισης να φροντίζουν να εξασφαλίζουν ειδικό κάδο μπαζών για την τοποθέτηση των απορριπτέων οικοδομικών και άλλων υλικών, αφού απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη υλικών οικοδομών (μπάζα, χώματα, πλακάκια, ξύλα, μέταλλα κ.λπ.) σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια, δρόμους καθώς και στους κάδους απορριμμάτων.

Τα υλικά που δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα με την ανεξέλεγκτη απόθεσή τους επιβαρύνουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν την εικόνα της πόλης και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τους εργαζομένους της καθαριότητας που κάνουν την αποκομιδή.

Η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των ανθρώπων που φέρνουν εις πέρας το δύσκολο έργο της αποκομιδής απαιτούν την υπεύθυνη στάση πολιτών και επαγγελματιών.