Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λευκάδα

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7 χλμ. βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:44, σε απόσταση 288 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7 χλμ. βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.

