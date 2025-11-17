Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λευκάδα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λευκάδα

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7 χλμ. βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:44, σε απόσταση 288 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7 χλμ. βόρεια του Αγίου Νικήτα Λευκάδας.

Ειδήσεις Τώρα

Χρ. Δήμας: "Mέσα στις επόμενες 20 μέρες πιστεύουμε θα δοθεί στην κυκλοφορία"- Στον αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου ο Υπουργός Υποδομών- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Λευκάδα

Ειδήσεις