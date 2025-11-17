Καθησυχαστικός ο Χαρ. Μπονάνος για τις ενστάσεις στο Κολυμβητήριο: «Είμαστε στο τέλος των γραφειοκρατικών διαδικασιών»

Καθησυχαστικός σχετικά με την πορεία του έργου ανάπλασης του κολυμβητηρίου της Αγυιάς, παρά τις δύο ενστάσεις που κατέθεσαν εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, εμφανίστηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, μιλώντας στο thebest.gr.

Σύμφωνα με τον κ. Μπονάνο, οι ενστάσεις που έχουν κατατεθεί στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) αποτελούν μέρος της τυπικής διαδικασίας, ιδιαίτερα σε έργα που προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον από υποψήφιους αναδόχους. Όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα αναμενόμενο στάδιο, το οποίο δεν επηρεάζει την ομαλή συνέχεια του διαγωνισμού.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα καθυστέρησης ή ανατροπής του χρονοδιαγράμματος, υπογραμμίζοντας πως το έργο εξακολουθεί να εξελίσσεται κανονικά και ότι η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά κάθε βήμα της διαδικασίας, ώστε να προχωρήσει χωρίς εμπόδια στην ανάδειξη αναδόχου.

«Εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς οι ενστάσεις ήταν αναμενόμενες. Πάντα, όταν μετέχουν πολλοί υποψήφιοι ανάδοχοι σε ένα διαγωνισμό, συνήθως υπάρχουν κάποιες ενστάσεις μεταξύ τους, στην προσπάθειά τους, να πάρουν το έργο. Τώρα, αυτές οι ενστάσεις εξετάζονται από το οι ενστάσεις στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία το αργότερο σε ένα μήνα, θα βγάλει αποτέλεσμα. Είμαστε στο τέλος των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για εμάς, είναι ένα εμβληματικό έργο, το παρακολουθούμε και προσπαθούμε οτιδήποτε προκύπτει να το υπερβούμε» αναφέρει.

Ένα έργο «γεφύρι της Άρτας»

Το κολυμβητήριο της Αγυιάς υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο δραστήριους αθλητικούς χώρους της Πάτρας, φιλοξενώντας συλλόγους, μαθητικούς αγώνες και πλήθος τοπικών διοργανώσεων. Με τον χρόνο, όμως, η έλλειψη ουσιαστικής συντήρησης και η απραξία οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθμισή του, μέχρι που τελικά έκλεισε οριστικά.

Έκτοτε, το έργο της αναβάθμισής του έχει μετατραπεί σε ένα χαρακτηριστικό «γεφύρι της Άρτας» για την πόλη. Κατά καιρούς παρουσιάστηκαν μελέτες, έγιναν εξαγγελίες και ανακοινώθηκαν σχέδια ανάπλασης, ωστόσο καμία από τις πρωτοβουλίες δεν προχώρησε σε υλοποίηση. Το κολυμβητήριο έμεινε κλειστό, εγκαταλελειμμένο και αποκλεισμένο από την αθλητική ζωή της πόλης.