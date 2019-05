Jeff Koons: Ξανά στο θρόνο του «most expensive living artist»

Ο Κουνς είναι σήμερα 64 ετών και φοράει πάντα κοστούμι, ενώ δεν διστάζει να συνεργαστεί με αυτοκρατορίες της κατανάλωσης όπως η Louis Vuitton και η H&M. Γεννημένος το 1955 στο Γιορκ της Πενσιλβάνια, ζωγράφιζε από παιδί, εμπνευσμένος από τους κλασικούς ζωγράφους που ο πατέρας του παρουσίαζε στη βιτρίνα μαγαζιού διακόσμησης. Μόλις στα φοιτητικά του χρόνια, όταν σπουδάζει στο Merryland Institut College of Art της Βαλτιμόρης (1972-1974), γνωρίζει τον Σαλβαντόρ Νταλί και περνάει μια μέρα μαζί του στη Νέα Υόρκη. Αργότερα, ως απόφοιτος του School of Art Institute του Σικάγου (1975), θα εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη και θα ανακαλύψει την καλλιτεχνική αντεργκράουντ σκηνή, μαζί με την Πάτι Σμιθ και τους Talking Heads. Από το Μουσείο ΜOMA θα περάσει πρώτη φορά δουλεύοντας στο τμήμα των νέων μελών και των χορηγών. To 1990 συμμετέχει στη Μπιενάλε Βενετίας με τη σειρά Made in Heaven, δηλαδή ερωτικά συμπλέγματα του ίδιου με την Τσιτσιολίνα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή…