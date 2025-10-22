Διονύσης Σαββόπουλος: Πώς έμαθε το 2020 για τον καρκίνο – «Είχα κάτι ενοχλήσεις και πήγα στους γιατρούς»

Στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Υγεία άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 21/10 ο κορυφαίος και αγαπημένος Διονύσης Σαββόπουλος.

Παρά τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια, κατέληξε από ανακοπή καρδιάς στις 9:10 το βράδυ.

Ο «Νιόνιος» μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» έχει μιλήσει για τη μάχη που έδωσε ενάντια στον καρκίνο αλλά και για τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσει.

Ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος άνοιξε την καρδιά του και χωρίς δακρύβρεχτους συναισθηματισμούς και εξιστόρησε -μεταξύ άλλων- την αναμέτρησή του με τον καρκίνο, από τη στιγμή της ανακοίνωσης της διάγνωσης και τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε μέχρι την προσβολή του από κορωνοϊό, που έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

