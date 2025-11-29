Πρίγκιπας Χάρι: Πώς αντέδρασε στην επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ στην υποκριτική

Ρεπορτάζ αμερικάνικων μέσων ενημέρωσης, χωρίς να επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται μέχρι στιγμής από το περιβάλλον του ζευγαριού, αποκαλύπτουν πως ο πρίγκιπας Χάρι δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενος με την επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της υποκριτικής.

Η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση μπροστά στην κάμερα μετά από χρόνια, με μικρό ρόλο και υποδυόμενη τον εαυτό της, στην κωμωδία Close Personal Friends, δίπλα σε ονόματα όπως η Μπρι Λάρσον, η Λίλι Κόλινς και ο Τζακ Κουέιντ.

Η απόφαση αυτή της Μαρκλ παρουσιάζεται από πηγές εντός του χώρου ως «το πρώτο βήμα μιας πλήρους επιστροφής» στη βιομηχανία του θεάματος. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του OK! Magazine, ο Χάρι «έχει μείνει άναυδος» από την ταχύτητα των φιλοδοξιών της Μέγκαν και «κυριολεκτικά νιώθει άρρωστος».

Πρίγκιπας Χάρι: Τι λέει άτομο από το περιβάλλον του για τη Μαρκλ

«Θέλει να τη στηρίξει, αλλά ποτέ δεν φανταζόταν πως η ζωή τους στην Καλιφόρνια θα κατέληγε έτσι, με τη Μέγκαν να κινείται ξανά προς τα φώτα της δημοσιότητας ενώ εκείνος επικεντρώνεται στις φιλανθρωπίες» λέει πρόσωπο του περιβάλλοντός τους.



Για τον Χάρι, η επιστροφή της Μέγκαν σηματοδοτεί κάτι πολύ βαθύτερο: μια εντελώς διαφορετική πορεία από εκείνη που είχε ο ίδιος οραματιστεί, περισσότερο ιδιωτική, ήρεμη, επικεντρωμένη στα παιδιά τους, Άρτσι (6) και Λίλιμπετ (4).

Από την πλευρά της, η Μέγκαν φαίνεται αποφασισμένη, μεταδίδουν τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης. Μετά τις συμφωνίες τους με Netflix, Spotify και την πρόσφατη κυκλοφορία του lifestyle brand της As Ever, βλέπει την υποκριτική ως ευκαιρία «να ξαναχτίσει την αξιοπιστία της στο Χόλιγουντ» και να ενισχύσει οικονομικά το ζευγάρι.

«Ο ρόλος της μπορεί να είναι μικρός, αλλά είναι η αρχή. Θεωρεί πως είναι μια δεύτερη ευκαιρία, και δεν την ενδιαφέρει αν αυτό δυσκολεύει τον Χάρι ή τον γάμο τους», δηλώνει παραγωγός της ταινίας.

Την ίδια στιγμή, ο Χάρι συνεχίζει -μόνος του- τις φιλανθρωπικές δράσεις και φέρεται να αναζητά τρόπους επανασύνδεσης με τη βασιλική οικογένεια. Κάτι που, όπως λένε κοντινοί φίλοι του ζευγαριού, η Μέγκαν θεωρεί «τελειωμένο κεφάλαιο».

Η απόσταση ανάμεσά τους, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μεγαλώνει: «Κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις – και αν δεν αλλάξει κάτι, η πίεση θα αυξάνεται», αναφέρει πηγή, ωστόσο όπως ειπώθηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί πλήρως από το ίδιο το ζευγάρι.

Με πληροφορίες από OK Magazine