Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 8 χρόνια

Νέα σελίδα για την Μέγκαν Μαρκλ, που φαίνεται πως επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι Μέγκαν Μαρκλ που εγκατέλειψε το Χόλιγουντ για να γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία μαζί με τις Λίλι Κόλινς ( γνωστή από τη σειρά “Η Έμιλι στο Παρίσι”) και Μπρι Λάρσον. Η Μέγκαν αναμένεται να υποδυθεί μάλιστα τον εαυτό της στην ταινία «Close Personal Friends», η οποία ακολουθεί δύο ζευγάρια όπου το ένα είναι διάσημο και το άλλο όχι.

«Η Μέγκαν ήταν στο σετ σήμερα», αναφέρει αποκλειστικά η πηγή στο People, προσθέτοντας ότι έχει έναν μικρό ρόλο στην παραγωγή.

«Φαινόταν πολύ χαλαρή και ευτυχισμένη», συνέχισε η ίδια πηγή. «Συστήθηκε σε όλους και ήταν πολύ ευγενική και προσιτή». Πηγή από τον κύκλο της δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τη Mέγκαν καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά».

«Έχει δεχθεί πολλές προτάσεις, αλλά αυτή της φάνηκε σωστή. Ο πρίγκιπας Χάρι είναι, φυσικά, πραγματικά υποστηρικτικός και απλά θέλει η Μέγκαν να κάνει ό,τι της φέρνει χαρά».

Η Μέγκαν πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά του USA Network Suits μέχρι το 2018, τη χρονιά που παντρεύτηκε τον Δούκα του Σάσεξ, πρίγκιπα Χάρι. Είχε αποχωρήσει από τα γυρίσματα μετά τον αρραβώνα τους, το 2017, και το τελευταίο της επεισόδιο προβλήθηκε τον Απρίλιο του 2018. Από τότε, η Μέghan έχει εμφανιστεί μόνο σε ντοκιμαντέρ και ριάλιτι, όπως το With Love, Meghan.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020 και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Όταν η Μέγκαν και ο Χάρι έδωσαν συνέντευξη στο BBC μετά τον αρραβώνα τους, η Μέγκαν μίλησε ανοιχτά για την αποχώρησή της από την υποκριτική. «Δεν το βλέπω ως παραίτηση από κάτι, το βλέπω απλώς ως μια αλλαγή», είπε τότε η Μέγκαν.

«Είναι ένα νέο κεφάλαιο. Σωστά. Και να θυμάστε επίσης ότι δουλεύω στην εκπομπή μου εδώ και επτά χρόνια», συνέχισε η Μέγκαν. «Είμαστε πολύ τυχεροί που καταφέραμε να μία από τις μακροβιότερες σειρές και για μένα, όταν φτάσαμε τα 100 επεισόδια, σκέφτηκα: ξέρεις κάτι, έχω πετύχει τον στόχο μου και νιώθω πραγματικά περήφανη για τη δουλειά που έκανα εκεί και τώρα είναι ώρα, όπως είπες, να δουλέψω ως ομάδα μαζί σου».

Σε ένα πρόσφατο podcast παραδέχθηκε πάντως ότι «μερικές φορές» της έλειπε η υποκριτική. Το 2015 έγραψε σε μια ανάρτηση στο blog της για το πώς ο ρόλος της στην ταινία Suits άλλαξε τη ζωή της για πάντα, λέγοντας με ενθουσιασμό: «Θυμάμαι εκείνη την ημέρα σαν να ήταν χθες. Με πονάνε ακόμα τα μάγουλά μου από το πόσο δυνατά γελούσα».