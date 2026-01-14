Αθώα η influencer Κιάρα Φεράνι για το σκάνδαλο «Pandorogate»

Η Ιταλίδα influencer μόδας Κιάρα Φεράνι αθωώθηκε από τις σοβαρές κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε με την αθώωσή της να σηματοδοτεί το τέλος ενός πολυετούς σκανδάλου.

Η Φεράνι κατηγορήθηκε ότι παραπλάνησε καταναλωτές με τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία για παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά και πασχαλινά αυγά υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα θα διατίθεντο για την ενίσχυση νοσοκομείου παιδιών και φιλανθρωπικών οργανισμών.

Μετά από μια «δίκη- αστραπή» στο Μιλάνο, ο δικαστής έκρινε την 38χρονη influencer και δύο άλλους κατηγορούμενους αθώους.

«Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος ενός εφιάλτη που κράτησε δύο χρόνια», δήλωσε η Φεράνι στους δημοσιογράφους.

Το σκάνδαλο, γνωστό ως «pandorogate», ξεκίνησε με την πώληση ειδικών ροζ χριστουγεννιάτικων τούρτων το 2022.

Οι καταναλωτές πίστευαν ότι τα έσοδα από τα «pandoro», όπως και ονομάζονται οι τούρτες αυτές, θα διατίθεντο για το παιδιατρικό νοσοκομείο του Τορίνο. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία Balocco, που παρήγατε τις τούρτες, είχε προσφέρει δωρεά 50.000 ευρώ στο νοσοκομείο πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος.

Με 28 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, η Φεράνι και οι εταιρείες της κέρδισαν περίπου 1 εκατ. ευρώ από την προώθηση, και η ίδια δεσμεύτηκε να δωρίσει ισόποσο ποσό στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οι ιταλικές αρχές ξεκίνησαν επίσημη έρευνα, ενώ η ινφλουένσερ είχε επιβαρυνθεί με πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ το 2023 από την ιταλική αρχή ανταγωνισμού για τα pandoro που φέρουν το όνομά της και το όνομα του παιδιατρικού νοσοκομείου.

Τα πασχαλινά αυγά της ίδιας μάρκας προστέθηκαν στο σκάνδαλο, με αποτέλεσμα η influencer να συμφωνήσει να καταβάλει 1,2 εκατ. ευρώ σε φιλανθρωπικό οργανισμό παιδιών μετά από παράπονα που αφορούσαν παραπλανητικές πρακτικές πώλησης.

Η Φεράνι και ο συνεργάτης, Φάμπιο Νταμάτο, αντιμετώπισαν κατηγορίες για σοβαρή απάτη.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για τη Φεράνι, αλλά το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα.