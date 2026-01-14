Αγρίνιο: Παραμένουν τα «γιατί» 6 μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του Θανάση Καφρίτσα, σε τροχαίο

Έξι μήνες έχουν περάσει από το τραγικό δυστύχημα της 5ης Ιουλίου του 2025, όπου στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος του ΟΑΕΔ, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του ο 21χρονος Θανάσης Καφρίτσας.

Το όχημα του 21χρονου φέρεται να συγκρούστηκε με όχημα τύπου βαν, που ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, στη συνέχεια στις μπάρες για να εκτραπεί στο πρανές και να πάρει φωτιά. Μέσα στο φλεγόμενο όχημα βρήκε τον θάνατο ο άτυχος Θανάσης.

Σήμερα μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» η μητέρα του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και την επικινδυνότητα του δρόμου.

Έξι μήνες μετά η κ. Κωνσταντίνα Νάκου, περιγράφει το τραγικό εκείνο βράδυ, όπου όπως λέει, έγινε επικίνδυνη προσπέραση από άλλο αυτοκίνητο σε διπλή διαχωριστική γραμμή με αποτέλεσμα να γίνει αυτό που έγινε.

Το κορίτσι που ήταν επιβάτης στο Ι.Χ. που οδηγούσε ο Θανάσης ήταν τυχερό, σώθηκε από θαύμα και τραυματίστηκε ελαφρά, ο νέος όμως εγκλωβίστηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή τoυ με τραγικό τρόπο.

Ο Βασίλης Ζησιμάτος , δικηγόρος της οικογένειας, λέει από την πλευρά του, ότι όλοι περιμένουν πως η Εισαγγελέας θα προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος να ταυτοποιηθεί και στόχος της οικογένειας είναι ο συγκεκριμένος δράστης να βρεθεί μπροστά στο φυσικό δικαστή του.

«Είναι ένας δρόμος επικίνδυνος, στενός, χωρίς ορατότητα με ελλιπή σήμανση, οι αρμόδιοι θα πρέπει να προβούν άμεσα σε έργα ώστε να μην θρηνήσουμε αλλά θύματα και να μην βρεθεί άλλη μητέρα στη θέση που είμαι εγώ σήμερα…», καταλήγει η τραγική μητέρα.