Στηρίζει Καρυστιανού ο Καλαβρυτινός Ηλίας Παπαγγελής: «Θα μπει στη Βουλή για να ξετρυπώσει τον Καραμανλή»

Ο Καλαβρυτινός Ηλίας Παπαγγελής, ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που σκοτώθηκε στα Τέμπη σε ηλικίας μόλις 19 ετών, μίλησε για τα τρία χρόνια από το τραγικό δυστήχημα, ενώ τάχθηκε υπέρ της κίνησης Καρυστιανού.

«Σε λίγο καιρό συμπληρώνονται τρία χρόνια απο το κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Κάνω παύση για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι έχουν περάσει τρία χρόνια απο ένα τέτοιο έγκλημσ με 57 νεκρούς. Με 200 τραυματίες, με τόση καταστροφή και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Εχει συμβεί ξανά αυτό στον πλανήτη;» είπε στο MEGA.

«Είναι όλοι στα σπίτια τους και τις οικογένειες τους. Και μας χλευάζουν, μας εiρωνεύονται, μας λένε ψεκασμένους. Μας λένε αριστερούς, μας λένε ακροδεξιούς. Εμείς δεν είμαστε τίποτα απο όλα αυτά. Είμαστε γονείς που μας στέρησαν τα παιδιά μας. Χωρίς λόγο και άδικα γιατί κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δεν τους άφησε η διαφθορά, η διαπλοκή, η ανικανότητά τους και η έννοια τους στις τσέπες τους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους Και έτσι χάσαμε τα παιδιά μας. Που πήγε ο κ. Καραμανλής ο οποίος για όλους εμάς θεωρείται απόλυτα ένοχος για αυτό που συνέβη. Αυτός υπέγραψε τις παρατάσεις των συμβάσεων, αυτός έκανε τις διαπραγματεύσεις με τους εργολάβους των σιδηροδρομικών έργων, αυτός έκανε τις καινούργιες συμβάσεις με την hellenic train. Που πήγε να κρυφτεί ο κ. Καραμανλής μεά το έγκλημα των Τεμπών; Στην ελληνική βουλή.Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς τώρα. Το ίδιο θέλει να κάνει και η κα Καρυστιανου. Αφου πάιζουμς κρυφτούλι, θα ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό και θα μπέι στην ελληνική βουλή να ξετρυπώσει τον κ. Καραμανλή και όλους όσους είναι υπέυθυνοι» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαγγελής.

"Αν λειτουργούσε η Δικαιοσύνη δεν θα ήμασταν εδώ"

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Αν λειτουργούσε η Δικαιοσύνη δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν λειτουργεί η Δικαιοσύνη. Θα πάμε για έβδομη φορά στη Λάρισα για το θέμα των βίντεο. Τον Νοέμβριο, έγινε ένα δικαστήριο στην Ευελπίδων για τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που έγραψαν ψέματα στις εκθέσεις τους για να καλύψουν τους συναδέλφους τους, τους ελεγχόμενους στην ΓΑΙΟΣΕ. Αποκαλύφθηκαν, πήγαν στο δικαστήριο και εκεί, αντί να κατηγορηθούν, το κράτος έστειλε υπεράσπιση δικηγόρο απ’ το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε; Πώς θα δικαιωθούμε στα δικαστήρια; Και τι να κάνει η κυρία Καρυστιανού στο σύλλογο; Να λέει πληρώστε τη ΔΕΗ και πληρώστε τον ΟΤΕ και πληρώστε το ενοίκιο; Δεν είναι αυτή η δουλειά της. Αφού βγήκε μπροστά και έγινε αποδεκτή από όλο αυτό τον κόσμο. Και αν δεν φτάσει σε ένα παραπάνω επίπεδο όλη αυτή η διεκδίκηση, να δικαιώσουμε τα παιδιά μας, να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που είναι ένοχοι, όσο ένοχοι είναι… Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα».