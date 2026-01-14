Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: «Ήθελε καιρό να φύγει» λέει φίλη της - Το καθαρό καρέ της σε μίνι μάρκετ

Ώρες αγωνίας για την 16χρονη που έφυγε από την Πάτρα και όπως όλα δείχνουν βρίσκεται στην Αθήνα και στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως δείχνουν στοιχεία και μαρτυρίες η 16χρονη Λόρα, φαίνεται να το έσκασε από την οικογένειά της στην Πάτρα και να βρέθηκε στην Αθήνα, με μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό να την τοποθετεί στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η επιστήθια φίλη της Λόρας στην Ελλάδα, που γνωρίζονται εδώ και 2-3 χρόνια μίλησε στην εκπομπή Live News και είπε συγκεκριμένα ότι της είχε πει η Λόρα ότι την πίεζαν πάρα πολύ στο σπίτι.

«Δεν μου είχε πει ποτέ για σωματική βία αλλά για ψυχολογική σίγουρα», είπε η κοπέλα και τόνισε ότι η Λόρα ήθελε να φύγει.

Ότι υπήρχαν τιμωρίες σχεδόν για το τίποτα, είπε μεταξύ άλλων η φίλη της και τόνισε ότι της έλεγε συνέχεια η 16χρονη ότι δεν άντεχε άλλο και ήθελε να φύγει.

Τον χειμώνα δεν έβγαινε από το σπίτι γιατί δεν την άφηναν οι δικοί της, είπε ακόμη η φίλη της, που όπως είπε είχε πολύ καιρό να μιλήσει μαζί της ιδιαίτερα για κάτι προσωπικό.

Στο σχολείο όπως είπε δεν ήταν καλή μαθήτρια καθώς δεν γνώριζε τη γλώσσα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων οι γονείς της την άφηναν για αρκετό καιρό μόνη στο σπίτι, ακόμη και δύο μήνες τα καλοκαίρια και έφευγαν για Γερμανία.