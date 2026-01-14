Εξαφάνιση Λόρας: Πληροφορίες ότι ανήλικοι την είδαν στην Αθήνα

Τις πρώτες μαρτυρίες έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. από ανήλικους για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ομάδα ανήλικων είδε το κορίτσι στου Ζωγράφου.

Οι νεαροί την πλησίασαν και της έδειξαν τη φωτογραφία της ενώ όταν της ανέφεραν πως την αναζητούν οι Αρχές, η Λόρα έτρεξε μακριά τους κρατώντας δυο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι και προφανώς οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν το σενάριο αυτό.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι Αρχές εντόπισαν το wifi του κινητού της ανοιχτό σήμερα στην Ομόνοια, όπως και χθες το βράδυ. Μια περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά ενεχυροδανειστήρια