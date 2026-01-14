"Λόρα είμαστε εδώ για σένα"- Το μήνυμα του Χαμόγελου του Παιδιού στη 16χρονη

Κοινωνική Λειτουργός απευθύνει μήνυμα λέγοντας πώς "είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να σε ακούσουμε χωρίς να σε κρίνουμε.
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα και το "Χαμόγελο του Παιδιού" της απευθύνει μήνυμα μέσω βίντεο και κοινωνικής λειτουργού.
Στο βιντεάκι που αναρτήθηκε στo Facebook του Οργανισμού αναφέρεται:
Λόρα αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Είμαι η Σταυρούλα κοινωνική λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού. Θέλουμε να βεβαιωθουμε ότι είσαι καλά. Μπορείς να μας καλέσεις στη γραμμή 1056 ή να μας στείλεις μήνυμα στο chat 1056. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να σε ακούσουμε χωρις να σε κρίνουμε.
