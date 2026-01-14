Σέρρες: «Του έριξα μπουνιές και γονατιές στο κεφάλι»- Τι είπε στην απολογία του ο 16χρονος

Αίσθηση προκαλεί η απολογία του 16χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος ομολόγησε πως ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο προσθέτοντας πως δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

«Του έριξα δύο με τρεις μπουνιές στο κεφάλι και δύο γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει. Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια», υποστήριξετόνισε ο 16χρονος κατηγορούμενος, που έχει πλέον προφυλακιστεί.

«Με το που έπεσε κάτω, τότε σταμάτησα να τον χτυπάω. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. (...) Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Συγκλονίστηκα μόλις άκουσα τι έγινε. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Δεν είχα σκοπό να του κάνω τέτοιο κακό» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ισχυρίστηκε στην απολογία του, εκείνη την ημέρα είχε ενημερωθεί μέσω Instagram για τη θέση του θύματος και πήγε να τον συναντήσει προκειμένου να του ζητήσει τον λόγο, γιατί πριν από μερικές ημέρες είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ένα μήνυμα που είχε στείλει στον 17χρονο από το κινητό της κοπέλας του.

Είπε επίσης πως μετά την επίθεση πήγε με φίλους του σε μία εκκλησία της περιοχής και μετά συναντήθηκε με την κοπέλα του, αναφέρει το protothema.gr.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε γιατί μετά την επίθεση δεν ειδοποίησε τις Αρχές ή το ΕΚΑΒ παρά άφησε τον 17χρονο στο σημείο, ο κατηγορούμενος απάντησε πως εκείνη τη στιγμή πίστευε πως ο Άγγελος είναι καλά.

«Σηκώθηκε και έφυγε μόνος του. Δεν φαινόταν ότι είχε κάτι σοβαρό. (...) Δηλώνω ξανά ότι δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω τον θάνατο του Άγγελου. Μετανιώνω για ό,τι συνέβη» κατέληξε.