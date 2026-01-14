Περιμετρική Πάτρας: «Δεν ανοίγουμε εάν δεν οριστεί το ραντεβού στο Μαξίμου» λένε οι αγρότες της Αχαΐας

Παραμένουν τα τρακτέρ στο μπλόκο της Εγλυκάδας, με τους αγρότες της Αχαΐας να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου υπάρξει ενημέρωση για την ημέρα και την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφερε στο thebest.gr το μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, Αλέκος Θανόπουλος, οι αγρότες δεν προτίθενται να αποχωρήσουν ούτε να ανοίξουν πλήρως τον δρόμο, αν δεν ενημερωθούν επίσημα για την ημέρα και την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό: «Δεν ανοίγουμε τον δρόμο, μέχρι να μάθουμε πότε και πώς θα γίνει η συνάντηση στο Μαξίμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη κι αν επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων, στην Περιμετρική της Πάτρας, τα τρακτέρ θα παραμείνουν παραταγμένα στο πλάι του δρόμου, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των αγροτών να διατηρήσουν το μπλόκο ενεργό.

Οι αγρότες της Αχαΐας ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση.