Για Παρασκευή πάει η συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας

Το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ακόμη και εντός της εβδομάδας εξετάζουν στο κυβερνητικό επιτελείο, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14.01.2026) στον Παλαμά Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου προκρίνεται ως πιθανή ημερομηνία του νέου ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η απόφαση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής να αιτηθούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να πραγματοποιούν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, ερμηνεύεται από κυβερνητικές πηγές ως κίνηση αποκλιμάκωσης και ουσιαστικής μετατόπισης της στάσης των «σκληρών» των μπλόκων.

Η συνεδρίαση στον Παλαμά Καρδίτσας φαίνεται πως «σφράγισε» το τέλος του δεύτερου κύκλου κινητοποιήσεων των αγροτών, με το βάρος πλέον να μεταφέρεται στο τραπέζι του διαλόγου.