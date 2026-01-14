Αγρότες: Ναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό είπαν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά

Ναι στη συνάντηση με τον διάλογο με τον πρωθυπουργό με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές είπαν οι αγρότες που μετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας .

Παράλληλα αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αγρότες αξιολόγησαν όσα ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συναδέλφους τους, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους για το επόμενο διάστημα. Εξ αρχής υπήρχε θετικό κλίμα για τη συνάντηση, με την κυβέρνηση να ζητά η επιτροπή των αγροτών να αποτελείται από 25 άτομα συν 5 παρατηρητές. Η προϋπόθεση έγινε τελικά δεκτή, αν και αρχικά οι αγρότες ζητούσαν δύο επιτροπές με 35 εκπροσώπους.

Σημειώνεται ωστόσο πως από την κυβέρνηση έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί.

Οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ως έσχατη λύση την κάθοδο με τα τρακτέρ αλλά και με όλα τα μέσα στην Αθήνα για συλλαλητήριο, όπως είχε προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας.

Τσιάρας: Χωρίς ΑΤΑΚ και το 2026 αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων

Στο μεταξύ, παρατείνεται η λειτουργία της εφαρμογής, μέσω της οποίας οι παραγωγοί που δηλώνουν αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, τα οποία δεν διαθέτουν έγκυρο ΚΑΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Αγροτεμαχίου, μέσω της ΕΑΕ, στην ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μετά το τέλος της τρίωρης συνάντησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων της μειοψηφίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ως συνέχεια του χθεσινού ραντεβού με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας, το όριο των 20 στρεμμάτων διασφαλίζεται και θα συνεχίσει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ δεν έχει ολοκληρώσει την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ΜΙΔΑΣ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων), ενώ η χρήση του ΚΑΕΚ παραμένει.

Παράλληλα, σημείωσε πως αποφασίστηκε η σύσταση μεικτών επιτροπών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΑΑΔΕ, των αγροτών και του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε όλα τα ζητήματα να συζητηθούν θεσμικά και να επιλυθούν καλόπιστα, οργανωμένα και αποτελεσματικά.

Μιλώντας για τα μπλόκα ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι εκτίθενται οι ίδιοι και θα πρέπει να εξηγήσουν οι ίδιοι στην κοινωνία τι συμβαίνει. Πρόσθεσε ότι «η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση κυρίως από την πλευρά όσων δεν δέχθηκαν να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου χθες». «Εμείς από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε πως είμαστε υπέρ του διαλόγου» συνέχισε και πρόσθεσε πως «όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας».

«Η πρόσκληση σε διάλογο είναι διαρκής» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συμπλήρωσε πως υπήρξε επικοινωνία με όσους βρίσκονται στα μπλόκα. «Έθεσα ξανά τις προϋποθέσεις» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «θα περιμένουμε τη δική τους απάντηση».



