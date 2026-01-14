Πάτρα: Καταγγελία για τη Μαρίνα μετά τη βύθιση σκάφους - Αίτημα αποζημίωσης από τον Δήμο

Σε επιστολή - καταγγελία προς τον Δήμαρχο Πατρέων προχώρησε ο Παναγιώτης Συρμής, έπειτα από τη βύθιση του σκάφους του στη Μαρίνα, κάνοντας λόγο για πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών, ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας και αδιαφορία της διοίκησης, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Πάτρα, ως τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, είναι εικόνα γενικευμένης παρακμής, με προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης, η ελλιπής καθαριότητα και το αίσθημα ανασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου και στη διαχείριση των λυμάτων, ζητήματα που –όπως τονίζει– επηρεάζουν άμεσα το θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής.

Εστιάζοντας ειδικά στη Μαρίνα Πατρών, ο κ. Συρμής επισημαίνει ότι, παρά τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής πριν από τέσσερα χρόνια για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Όπως καταγγέλλει, ενώ επιβλήθηκε στους ιδιοκτήτες σκαφών η αναδρομική καταβολή τελών, δεν παρέχονται ουσιαστικές υπηρεσίες φύλαξης ούτε γίνεται η απαραίτητη συντήρηση των υποδομών.

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, όπως αναφέρει, ήταν η βύθιση του σκάφους του «Τα Φιλαράκια» (Λ.Π. 3226), ενός συλλεκτικού και οικογενειακού κειμηλίου, το οποίο συντηρούσε με προσωπικό κόπο και δαπάνες, τηρώντας παράλληλα όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Δήμο. Ο ίδιος σημειώνει ότι είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει τη διοίκηση της Μαρίνας για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι λανθασμένες αποφάσεις και η έλλειψη μέτρων προστασίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Ο ιδιοκτήτης ζητά αποζημίωση για την καταστροφή της περιουσίας του και άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στον χώρο.

Στην επιστολή αναφέρεται:

"Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία μου και να καταγγείλω την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πόλη μας, με αποκορύφωμα την πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών της Μαρίνας Πατρών, η οποία οδήγησε στην πρόσφατη καταστροφή της περιουσίας μου.

Η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα παρακμής. Η καθημερινότητα των πολιτών δυσχεραίνεται από την έλλειψη βασικών υποδομών (όπως η στάθμευση), την ελλιπή καθαριότητα και το αίσθημα ανασφάλειας. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου και η διαχείριση των λυμάτων, που πλήττουν άμεσα το θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλιεία της περιοχής μας.

Εστιάζοντας στο ζήτημα της Μαρίνας Πατρών, παρά τις υποσχέσεις σας προ τετραετίας για αναβάθμιση του χώρου, η πραγματικότητα παραμένει απογοητευτική. Παρά το γεγονός ότι επιβλήθηκε στους ιδιοκτήτες σκαφών η αναδρομική καταβολή τελών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας και η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι ανύπαρκτες.

Το αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας ήταν η βύθιση του σκάφους μου. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό κομμάτι, ένα οικογενειακό κειμήλιο το οποίο συντηρούσα με προσωπικό κόπο και κόστος, όντας πάντα συνεπής στις οικονομικές μου υποχρεώσεις προς τον Δήμο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μου προς τη διοίκηση της Μαρίνας ότι οι λανθασμένες αποφάσεις τους θα οδηγούσαν σε απώλεια περιουσίας, δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ερωτώ ευθέως:

Πώς προτίθεται ο Δήμος να με αποζημιώσει για την απώλεια της περιουσίας μου, η οποία επήλθε λόγω της δικής σας πλημμελούς εποπτείας και των παραλείψεων της διοίκησης της Μαρίνας;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας στον χώρο, ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλες απώλειες;

Περιμένω την επίσημη τοποθέτησή σας το συντομότερο δυνατόν. Η παρούσα κατάσταση απαιτεί υπεύθυνες πράξεις και ουσιαστικές λύσεις από έναν Δήμαρχο που οφείλει να υπηρετεί το συμφέρον των πολιτών του και όχι μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Με τιμή,

Συρμής Παναγιώτης

[Στοιχεία Σκάφους: "Τα Φιλαράκια" Λ.Π.3226]"