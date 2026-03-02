Μαζική έξοδος από τον νότιο Λίβανο μετά τα ισραηλινά πλήγματα

Χιλιάδες κάτοικοι με τα υπάρχοντά τους στα χέρια εγκαταλείπουν τον νότιο Λίβανο μετά τα ισραηλινά χτυπήματα
Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο υπό τον φόβο νέων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.
Δείτε live εικόνα από τον Λίβανο
Στους κεντρικούς οδικούς άξονες σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα εκτοπισμένων που προσπαθούν να απομακρυνθούν από τις περιοχές που έχουν μπει στο στόχαστρο, καθώς οικογένειες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και κατευθύνονται προς πιο ασφαλείς περιοχές
Η νέα ένταση πυροδοτήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, επικαλούμενη ως αιτία τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ακολούθησαν ισραηλινά αντίποινα με αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους στον Λίβανο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα πλήγματα.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου φέρεται να απαγόρευσε για πρώτη φορά στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την κλιμάκωση.
