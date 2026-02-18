Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χημικές τουαλέτες και κιγκλιδώματα για τις ανάγκες των παρελάσεων

Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης δράσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (Π.Ε.Δ.Δ.Ε.), φέτος θα μισθωθούν 2 VIP trailer Project χημικών τουαλετών με 7 θέσεις υγιεινής το καθένα, τα οποία θα τοποθετηθούν για τις ανάγκες των παρελάσεων του τελευταίου Σαββατοκύριακου (νυχτερινή ποδαράτη Σαββάτου και Μεγάλη Παρέλαση Κυριακής).

Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν σε δύο σημεία: στην πλατεία Παπαφλέσσα και στην οδό Πατρέως στο πάρκινγκ μεταξύ Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και θα αποσυρθούν την Καθαρή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Επίσης η συνεργασία ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ΠΕΔΔΕ αφορά και στη μίσθωση 277 κιγκλιδωμάτων που θα τοποθετηθούν στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄ κατά μήκος της διαδρομής των παρελάσεων για την ασφάλεια των θεατών και των συμμετεχόντων, αλλά και για την ομαλή ροή των παρελάσεων, καθώς και στον Μώλο της Αγίου Νικολάου για τις ανάγκες της Τελετής Λήξης.