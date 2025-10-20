Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων - Έκλεισε ο δρόμος στον χείμαρρο Παναγίτσα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του χειμάρρου Παναγίτσα, στην Πάτρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με το ένα να καταλήγει πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο δρόμος έχει προσωρινά κλείσει, καθώς τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.