Βρέθηκε λύση για τα ασθενοφόρα στην μποτιλιαρισμένη Πατρών- Πύργου- Τι λέει ο Τάσος Γιακουμής

Απάντηση δόθηκε στον προβληματισμό που είχε εκφράσει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας, Τάσος Γιακουμής, σχετικά με την ασφάλεια και τον χρόνο διέλευσης των ασθενοφόρων από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών- Πύργου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η παράκαμψη που εφαρμόστηκαν λόγω των έργων για την ολοκλήρωση της Νέας Πατρών- Πύργου έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην κίνηση, προκαλώντας ανησυχία για τις επείγουσες διακομιδές.

«Ευτυχώς μέχρι και χθες δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό», σημείωσε ο κ. Γιακουμής μιλώντας στο thebest.gr, τονίζοντας τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του, υπήρξε επικοινωνία από την κατασκευάστρια εταιρία, η οποία τον ενημέρωσε για την ύπαρξη ειδικού σχεδίου κυκλοφορίας για τα ασθενοφόρα: «Αφότου εξέφρασα δημοσίως το θέμα με τις διακομιδές, επικοινώνησαν μαζί μου από την κατασκευάστρια εταιρία και με ενημέρωσαν ότι σχετικά με την κυκλοφορία των ασθενοφόρων υπάρχει σχέδιο, το οποίο όμως μέχρι χθες δεν μας είχε ανακοινωθεί. Το σχέδιο προβλέπει, όπως μου είπαν, σε περίπτωση σοβαρής διακομιδής, υπάρχει δυνατότητα, τα ασθενοφόρα να κινούνται μέσω ενός παράδρομου. Όταν θα υπάρχει τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει να τους ενημερώνουμε, για να τον ανοίγουν».

Να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των εργασιών στο αρχικό τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου και για την επίτευξη της λειτουργικής χρήσης αυτού την 30/11/2025 θα ισχύσουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κυκλοφορία, με τη βοήθεια κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης, θα διεξάγεται ως εξής:

Α) Το ρεύμα προς Πύργο θα εξέρχεται από την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών από τον αντίστοιχο κλάδο εξόδου του Α/Κ Οβρυάς, εν συνεχεία μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου θα κατευθύνεται προς την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου με κατεύθυνση προς Πύργο έως το ύψος του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ.

Β) Το ρεύμα προς Πάτρα – Αθήνα αρχικά θα κατευθύνεται προς Πάτρα από την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου έως το ύψος του Α/Κ Οβρυάς, όπου μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου θα εισέρχεται στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών από τον αντίστοιχο κλάδο εισόδου.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής της προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας του θέματος, ο Ημικόμβος Μιντιλογλίου της Ε.Π.Π. θα αποκλειστεί με τοποθέτηση κατάλληλων προσωρινών πινακίδων.

Οι ανωτέρω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα διαρκέσουν έως 30.11.2025, ενώ και τα δύο ρεύματα θα εξυπηρετούνται από τον προσωρινό κλάδο Β και τον προσωρινά διαμορφωμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο επί της Π.Ε.Ο.