Πάτρα: Σε κρίση τα περίπτερα- «Έχουν μείνει μόνο 75- Το 70% των πελατών πληρώνει με κάρτα, ακόμη και για ένα νερό»

Για τη δύσκολη καθημερινότητα των περιπτερούχων στην Πάτρα, με φόντο τα αυξημένα κόστη, τη μείωση του τζίρου και τις ιδιαίτερες συνθήκες του επαγγέλματος, μίλησε στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων Πάτρας, Τάκης Ταλαγάνης.

Όπως εξηγεί, ο αριθμός των περιπτέρων στην πόλη έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. «Από περίπου 320 περίπτερα στην Πάτρα, έχουν απομείνει μόλις 75» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «το επάγγελμα δέχεται χτυπήματα εδώ και χρόνια, ξεκινώντας από τα μνημόνια, συνεχίζοντας με την ενεργειακή κρίση και στο τέλος από την πανδημία του κορωνοϊού».

Πωλήσεις και τρόποι πληρωμής

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ο κ. Ταλαγάνης αναφέρει πως «τα τσιγάρα εξακολουθούν να είναι στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν οι τηλεφωνικές κάρτες». Παράλληλα, σημειώνει ότι «περίπου το 70% των πελατών επιλέγει να πληρώσει με κάρτα, ακόμη και για αγορές μικρής αξίας όπως ένα μπουκάλι νερό».

Το κέντρο της Πάτρας πιέζεται περισσότερο

Ο πρόεδρος τονίζει πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στο κέντρο της Πάτρας, όπου τα ενοίκια είναι υψηλά και συχνά υπάρχουν υπάλληλοι που πρέπει να πληρωθούν. Το λειτουργικό κόστος είναι τεράστιο και τα περιθώρια κέρδους πολύ περιορισμένα».

Δύσκολη η ένταξη σε πλατφόρμες διανομής

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας των περιπτέρων με πλατφόρμες όπως το efood και η Wolt, ο κ. Ταλαγάνης εξηγεί πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. «Ο αριθμός των κωδικών που διαθέτουμε είναι τεράστιος. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε τέτοιες πλατφόρμες».

Μείωση και αβεβαιότητα

Η συνολική εικόνα στον κλάδο είναι απογοητευτική. «Τα περίπτερα ήταν πάντα κομμάτι της πόλης και της καθημερινής ζωής, όμως σήμερα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν» υπογραμμίζει. «Η μείωση της αγοραστικής δύναμης, τα έξοδα και η απουσία ουσιαστικής στήριξης οδηγούν πολλούς συναδέλφους στο κλείσιμο».

Η κατάσταση στον κλάδο παραμένει οριακή, με τους επαγγελματίες να προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον με ολοένα και περισσότερες δυσκολίες.